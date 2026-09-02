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Образование
2 Сентября , 05:30

Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка

Глядя на жизнерадостную Ирину Васильевну, вспомнилось четверостишие, правда, не знаю кто автор этих строк: «Директор школы! Женщина и мать! И в школьной, и в семейной ипостаси. Слова достойные нам трудно отыскать, что могут женщину-директора украсить»

Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни СосновкаИрина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка

Любая школа начинается с директора. Он подобен режиссёру, который создаёт спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене. Эта роль больше творческая, чем административная. Ирина Айгузина - удивительный и разносторонний человек, прекрасный педагог, талантливый руководитель, милая и обаятельная женщина, заботливая жена, мама и бабушка.

Ее коллеги говорят:

-  Наша Ирина Васильевна наделена замечательными качествами: эрудированностью, открытостью, добротой, бескорыстием, готовностью прийти на помощь, а главное, она требовательна к себе и окружающим. Она всегда держит руку на пульсе школьных дел, может каждого понять, принять, простить и всегда готова протянуть руку помощи коллегам, ученикам, родителям. Без лишнего преувеличения можно сказать, что школа для нашего директора - это её жизнь, призвание и радость.

Очень точно и метко об учителе сказал известный писатель Симон Соловейчик: «Учитель. Где же ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании величия своего дела». Эти слова как нельзя лучше характеризуют Ирину Васильевну. Это очень грамотный учитель, её профессиональные качества высоко ценятся и учениками, и родителями.

Ирина Айгузина родилась в деревне Сосновке 3 августа 1967 года. С появлением маленькой Иры семья Васильевых стала многодетной.

- Нас три сестры, я младшая, - рассказывает Ирина Васильевна. - Папа был лесником, работал в Баженовском лесничестве, но так сложилось, что прожил он недолго - умер в 1973 году от болезни сердца, мне в ту пору было пять лет. Хоть была дошкольница, но помню его – добрые воспоминания. Звали отца Василий Васильевич. Маме Алевтине Ямбулатовне выпала нелегкая вдовья доля. Сейчас ей 88 лет, живет в новом доме по соседству. Мой муж, Роман Альбертович, предложил моей маме построить дом, а мама согласилась .Тем более у нее были накоплены деньги, так как в хозяйстве держала она всю жизнь до глубокой старости двух коров, двух телок и сдавала молоко государству по 20 литров, бычков сдавала в мясокомбинат- вот и денежки. Она очень работящая женщина. И своим старанием, ответственностью всегда была нам примером. У нее много талантов. Она прекрасная рукодельница. С детских лет помню как зимними вечерами мама шила марийские платья соседкам. Она творческий человек - мы в нее. Пять лет назад она стала конкурсанткой районного конкурса «СуперБабушка-2021». Сейчас у нее два внука, три внучки и девять правнуков.

Замуж я вышла за своего одноклассника Романа Айгузина. Он мне и одноклассник, и муж, и друг, и советчик, и судья, и критик. Мы вырастили двух дочерей - Александру и Эрви. Сейчас они взрослые, имеют семьи. Подарили нам двух внуков и двух внучек.

Когда девочки учились в школе, мы втроем садились за стол с трех сторон и делали уроки. Они всегда говорили, что не пойдут в учителя. Удивлялись: «Как можно всю жизнь делать уроки?». В итоге выбрали тоже важную профессию - медика. Медицинское направление было, есть и останется актуальным, ведь - как это ни грустно - люди не перестают болеть и плохо себя чувствовать. А значит, медики всегда при работе. За дочерей рада – нашли свое призвание.

Да, действительно, существует несколько профессий, в которых человечество нуждалось всегда, и скорее всего, всегда будет нуждаться. Это строитель, врач и  учитель. Оно и неудивительно, ведь люди всегда что-то строят, болеют и, конечно же, хотят иметь хорошее образование.

Про Ирину Айгузину без преувеличения можно сказать: «Где родилась, там и пригодилась».  Уже в школьном детстве маленькая Ира мечтала стать учительницей. Окончив восемь классов в родной деревне, в 9 класс она пошла в Большесухоязовскую среднюю школу. А потом перед ней распахнул двери Бирский государственный педагогический институт, по велению души Ирина выбрала факультет иностранных языков. Студенческая жизнь, полная интересных мероприятий, осталась в памяти красивым воспоминанием юности. На пятом курсе девушка вышла замуж за своего возлюбленного сверстника. Отрадно, что зародившееся еще тогда светлое чувство они сумели сохранить и по сей день. Новоиспеченного специалиста приняли на работу воспитателем группы продленного дня. В 1990 году в молодой семье родилась дочь Александра. После декретного отпуска Ирина Васильевна начала работать по специальности – учила детей сложному, но интересному языку Гете и Шиллера. В середине 90-х годов в учительской среде начали звучать слова – категория и аттестация. Ирина Айгузина, уверенная в знаниях и умениях своих учеников, стала одним из первых педагогов, прошедших аттестацию и получивших удостоверение учителя второй категории. В мае 2007 года ее отправили на учебу. В группе повышающих квалификацию оказались одни директора школ и среди них – простая учительница немецкого языка. По окончании курсов Ирина Айгузина была назначена директором школы деревни Сосновка. На этом посту она проработала до ноября 2016 года, внеся значительный вклад в развитие образовательного учреждения.
После оптимизации структуры образовательных учреждений школа стала филиалом МБОУ «Марийская гимназия им. Я. Ялкайна» села Чураево. С ноября 2016 года по настоящее время Ирина Васильевна занимает должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе этого филиала, продолжая руководить образовательным процессом непосредственно на месте, в родной Сосновке.
Несмотря на административную нагрузку, Ирина Васильевна не оставила преподавательскую практику. Она является учителем марийского языка и литературы, что подчёркивает её глубокую связь с культурой родного края и стремление сохранить национальные традиции через образование.
В своей профессиональной деятельности она зарекомендовала себя как ответственный руководитель и чуткий педагог, пользующийся уважением среди коллег, учеников и их родителей.
Ирина Васильевна принадлежит к числу тех, кто совмещает в себе большой объём знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения школьников. Про таких людей говорят, что они работают «с огоньком», отдавая делу всего себя. Она постоянно учится чему-то новому, находя новые методы и приёмы обучения. Ей присуща какая-то внутренняя потребность к самообразованию. Это опытный наставник молодых, думающий, плодотворно работающий, великий труженик и просто надёжный друг и коллега.

Своего первого учителя – Никиту Яметова Ирина Васильевна вспоминает с теплотой. Именно благодаря Никите Яковлевичу, будучи ученицей начальных классов, она и решила стать учителем.

- Он был учителем-фронтовиком, - говорит Ирина Васильевна. - Учил нас, что нужно быть не только собранным и ответственным человеком, но и, конечно же, добрым. Он сам был таким. В школе в честь Никиты Яметова заложен цветочный парк с табличкой с его биографией.

Таким образом, карьера Ирины  Айгузиной - это яркий пример верности своему призванию. Начав свой путь более тридцати пяти лет назад молодым специалистом, сегодня она является опытным руководителем и наставником, который продолжает вносить неоценимый вклад в систему образования Мишкинского района Башкортостана.

Помимо основной работы, Ирина Васильевна принимает активное участие в общественной жизни своего населённого пункта. Она являлась депутатом местного уровня, представляя интересы жителей деревни в избирательном округе № 4.

В общеобразовательной школе деревни Сосновки в связи с работой в августе я оказалась дважды. Сначала во время приемки образовательных учреждений к новому учебному году, затем, когда в Мишкинский район с рабочим визитом приехал  исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» Марат Галиуллин. Хозяйка школы всегда с радушием принимает гостей. Мне довелось принять участие в ее экскурсии по современному пространству с отделкой в светлых тонах. Новая школа открылась в 2012 году, но и за эти прошедшие четырнадцать лет сохранилось в первозданном виде.

– Когда с приказом о назначении в руках открыла калитку школы, я впервые обратила внимание на то, в каком аварийном состоянии она находится, – говорит Ирина Айгузина – К тому же, уже в конце этого же месяца приехали представители проверяющих органов и сказали, что школа не соответствует требованиям СанПиНа и скоро будет закрыта.

Начинающий директор вспомнила, что преподававший на курсах повышения квалификации бывший министр образования Республики Башкортостан Рифкат Гарданов обещал помочь директорам в решении проблем, связанных с педагогической и руководящей деятельностью. По его совету, сфотографировав школу, детский сад и клуб, которые все были в одинаковом плачевном состоянии, Ирина Айгузина и завуч школы Татьяна Сайфутдинова поехали с коллективным письмом на встречу с министром образования РБ Зиннатом Аллаяровым. Разговор состоялся эмоциональный – Ирина Айгузина старалась убедить его в необходимости строительства новой школы ради сохранения деревни. Зиннат Абдуллович не только выслушал, а еще и решил убедиться в этом лично и посетил школу.

– Я была растеряна, не знала с чего начать и что делать, но Зиннат Абдуллович, похлопав меня по спине, сказал: «Ничего, ничего, все у Вас получится», – с благодарностью вспоминает Ирина Васильевна.

 Эти слова не давали ей опустить руки и не раз поддерживали, когда вопрос о строительстве то решали положительно, то снова откладывали. И вот, когда в 2011 году началось строительство школы, отозвались и активные жители деревни. Люди, которые уже начинали терять надежду, понимали - будет школа, будет жить и деревня, поэтому на работу приходили целые бригады, приходилось их даже распределять по сменам. Благодаря добросовестной работе односельчан и группе компаний СУ-10, объект был сдан в короткий срок. Сегодня школа деревни Сосновки - одно из самых красивых и уютных учебных заведений района. Здесь созданы все условия для обучения и работы. Для обучающихся, воспитанников группы кратковременного пребывания и воспитанников дошкольной группы школа стала настоящим вторым домом, где не только дают знания и навыки, а еще учат добру и справедливости, любить ближних и уважать окружающих. В любом коллективе многое зависит от руководителя - Ирина Васильевна смогла создать сплоченный коллектив, где царят взаимоуважение и дружба, где каждый работает ради одной общей цели – дать достойное образование и воспитание детям.

- Начинается новый учебный год, пользуясь случаем, хочу пожелать учителям сил, терпения и вдохновения, чтобы каждый день был особенным. Родителям - мудрости и радости от успехов детей. А учащимся желаю успехов в освоении школьной программы, положительных результатов учёбы, хороших оценок и неугасаемого интереса к новым знаниям!

Светлана Тоймурзина

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка
Автор:Светлана Тоймурзина
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