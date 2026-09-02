Ирина Айгузина 19 лет руководит школой деревни Сосновка

Любая школа начинается с директора. Он подобен режиссёру, который создаёт спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене. Эта роль больше творческая, чем административная. Ирина Айгузина - удивительный и разносторонний человек, прекрасный педагог, талантливый руководитель, милая и обаятельная женщина, заботливая жена, мама и бабушка.

Ее коллеги говорят:

- Наша Ирина Васильевна наделена замечательными качествами: эрудированностью, открытостью, добротой, бескорыстием, готовностью прийти на помощь, а главное, она требовательна к себе и окружающим. Она всегда держит руку на пульсе школьных дел, может каждого понять, принять, простить и всегда готова протянуть руку помощи коллегам, ученикам, родителям. Без лишнего преувеличения можно сказать, что школа для нашего директора - это её жизнь, призвание и радость.

Очень точно и метко об учителе сказал известный писатель Симон Соловейчик: «Учитель. Где же ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании величия своего дела». Эти слова как нельзя лучше характеризуют Ирину Васильевну. Это очень грамотный учитель, её профессиональные качества высоко ценятся и учениками, и родителями.

Ирина Айгузина родилась в деревне Сосновке 3 августа 1967 года. С появлением маленькой Иры семья Васильевых стала многодетной.

- Нас три сестры, я младшая, - рассказывает Ирина Васильевна. - Папа был лесником, работал в Баженовском лесничестве, но так сложилось, что прожил он недолго - умер в 1973 году от болезни сердца, мне в ту пору было пять лет. Хоть была дошкольница, но помню его – добрые воспоминания. Звали отца Василий Васильевич. Маме Алевтине Ямбулатовне выпала нелегкая вдовья доля. Сейчас ей 88 лет, живет в новом доме по соседству. Мой муж, Роман Альбертович, предложил моей маме построить дом, а мама согласилась .Тем более у нее были накоплены деньги, так как в хозяйстве держала она всю жизнь до глубокой старости двух коров, двух телок и сдавала молоко государству по 20 литров, бычков сдавала в мясокомбинат- вот и денежки. Она очень работящая женщина. И своим старанием, ответственностью всегда была нам примером. У нее много талантов. Она прекрасная рукодельница. С детских лет помню как зимними вечерами мама шила марийские платья соседкам. Она творческий человек - мы в нее. Пять лет назад она стала конкурсанткой районного конкурса «СуперБабушка-2021». Сейчас у нее два внука, три внучки и девять правнуков.

Замуж я вышла за своего одноклассника Романа Айгузина. Он мне и одноклассник, и муж, и друг, и советчик, и судья, и критик. Мы вырастили двух дочерей - Александру и Эрви. Сейчас они взрослые, имеют семьи. Подарили нам двух внуков и двух внучек.

Когда девочки учились в школе, мы втроем садились за стол с трех сторон и делали уроки. Они всегда говорили, что не пойдут в учителя. Удивлялись: «Как можно всю жизнь делать уроки?». В итоге выбрали тоже важную профессию - медика. Медицинское направление было, есть и останется актуальным, ведь - как это ни грустно - люди не перестают болеть и плохо себя чувствовать. А значит, медики всегда при работе. За дочерей рада – нашли свое призвание.

Да, действительно, существует несколько профессий, в которых человечество нуждалось всегда, и скорее всего, всегда будет нуждаться. Это строитель, врач и учитель. Оно и неудивительно, ведь люди всегда что-то строят, болеют и, конечно же, хотят иметь хорошее образование.

Про Ирину Айгузину без преувеличения можно сказать: «Где родилась, там и пригодилась». Уже в школьном детстве маленькая Ира мечтала стать учительницей. Окончив восемь классов в родной деревне, в 9 класс она пошла в Большесухоязовскую среднюю школу. А потом перед ней распахнул двери Бирский государственный педагогический институт, по велению души Ирина выбрала факультет иностранных языков. Студенческая жизнь, полная интересных мероприятий, осталась в памяти красивым воспоминанием юности. На пятом курсе девушка вышла замуж за своего возлюбленного сверстника. Отрадно, что зародившееся еще тогда светлое чувство они сумели сохранить и по сей день. Новоиспеченного специалиста приняли на работу воспитателем группы продленного дня. В 1990 году в молодой семье родилась дочь Александра. После декретного отпуска Ирина Васильевна начала работать по специальности – учила детей сложному, но интересному языку Гете и Шиллера. В середине 90-х годов в учительской среде начали звучать слова – категория и аттестация. Ирина Айгузина, уверенная в знаниях и умениях своих учеников, стала одним из первых педагогов, прошедших аттестацию и получивших удостоверение учителя второй категории. В мае 2007 года ее отправили на учебу. В группе повышающих квалификацию оказались одни директора школ и среди них – простая учительница немецкого языка. По окончании курсов Ирина Айгузина была назначена директором школы деревни Сосновка. На этом посту она проработала до ноября 2016 года, внеся значительный вклад в развитие образовательного учреждения.

После оптимизации структуры образовательных учреждений школа стала филиалом МБОУ «Марийская гимназия им. Я. Ялкайна» села Чураево. С ноября 2016 года по настоящее время Ирина Васильевна занимает должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе этого филиала, продолжая руководить образовательным процессом непосредственно на месте, в родной Сосновке.

Несмотря на административную нагрузку, Ирина Васильевна не оставила преподавательскую практику. Она является учителем марийского языка и литературы, что подчёркивает её глубокую связь с культурой родного края и стремление сохранить национальные традиции через образование.

В своей профессиональной деятельности она зарекомендовала себя как ответственный руководитель и чуткий педагог, пользующийся уважением среди коллег, учеников и их родителей.

Ирина Васильевна принадлежит к числу тех, кто совмещает в себе большой объём знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения школьников. Про таких людей говорят, что они работают «с огоньком», отдавая делу всего себя. Она постоянно учится чему-то новому, находя новые методы и приёмы обучения. Ей присуща какая-то внутренняя потребность к самообразованию. Это опытный наставник молодых, думающий, плодотворно работающий, великий труженик и просто надёжный друг и коллега.

Своего первого учителя – Никиту Яметова Ирина Васильевна вспоминает с теплотой. Именно благодаря Никите Яковлевичу, будучи ученицей начальных классов, она и решила стать учителем.

- Он был учителем-фронтовиком, - говорит Ирина Васильевна. - Учил нас, что нужно быть не только собранным и ответственным человеком, но и, конечно же, добрым. Он сам был таким. В школе в честь Никиты Яметова заложен цветочный парк с табличкой с его биографией.

Таким образом, карьера Ирины Айгузиной - это яркий пример верности своему призванию. Начав свой путь более тридцати пяти лет назад молодым специалистом, сегодня она является опытным руководителем и наставником, который продолжает вносить неоценимый вклад в систему образования Мишкинского района Башкортостана.

Помимо основной работы, Ирина Васильевна принимает активное участие в общественной жизни своего населённого пункта. Она являлась депутатом местного уровня, представляя интересы жителей деревни в избирательном округе № 4.

В общеобразовательной школе деревни Сосновки в связи с работой в августе я оказалась дважды. Сначала во время приемки образовательных учреждений к новому учебному году, затем, когда в Мишкинский район с рабочим визитом приехал исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» Марат Галиуллин. Хозяйка школы всегда с радушием принимает гостей. Мне довелось принять участие в ее экскурсии по современному пространству с отделкой в светлых тонах. Новая школа открылась в 2012 году, но и за эти прошедшие четырнадцать лет сохранилось в первозданном виде.

– Когда с приказом о назначении в руках открыла калитку школы, я впервые обратила внимание на то, в каком аварийном состоянии она находится, – говорит Ирина Айгузина – К тому же, уже в конце этого же месяца приехали представители проверяющих органов и сказали, что школа не соответствует требованиям СанПиНа и скоро будет закрыта.

Начинающий директор вспомнила, что преподававший на курсах повышения квалификации бывший министр образования Республики Башкортостан Рифкат Гарданов обещал помочь директорам в решении проблем, связанных с педагогической и руководящей деятельностью. По его совету, сфотографировав школу, детский сад и клуб, которые все были в одинаковом плачевном состоянии, Ирина Айгузина и завуч школы Татьяна Сайфутдинова поехали с коллективным письмом на встречу с министром образования РБ Зиннатом Аллаяровым. Разговор состоялся эмоциональный – Ирина Айгузина старалась убедить его в необходимости строительства новой школы ради сохранения деревни. Зиннат Абдуллович не только выслушал, а еще и решил убедиться в этом лично и посетил школу.

– Я была растеряна, не знала с чего начать и что делать, но Зиннат Абдуллович, похлопав меня по спине, сказал: «Ничего, ничего, все у Вас получится», – с благодарностью вспоминает Ирина Васильевна.

Эти слова не давали ей опустить руки и не раз поддерживали, когда вопрос о строительстве то решали положительно, то снова откладывали. И вот, когда в 2011 году началось строительство школы, отозвались и активные жители деревни. Люди, которые уже начинали терять надежду, понимали - будет школа, будет жить и деревня, поэтому на работу приходили целые бригады, приходилось их даже распределять по сменам. Благодаря добросовестной работе односельчан и группе компаний СУ-10, объект был сдан в короткий срок. Сегодня школа деревни Сосновки - одно из самых красивых и уютных учебных заведений района. Здесь созданы все условия для обучения и работы. Для обучающихся, воспитанников группы кратковременного пребывания и воспитанников дошкольной группы школа стала настоящим вторым домом, где не только дают знания и навыки, а еще учат добру и справедливости, любить ближних и уважать окружающих. В любом коллективе многое зависит от руководителя - Ирина Васильевна смогла создать сплоченный коллектив, где царят взаимоуважение и дружба, где каждый работает ради одной общей цели – дать достойное образование и воспитание детям.

- Начинается новый учебный год, пользуясь случаем, хочу пожелать учителям сил, терпения и вдохновения, чтобы каждый день был особенным. Родителям - мудрости и радости от успехов детей. А учащимся желаю успехов в освоении школьной программы, положительных результатов учёбы, хороших оценок и неугасаемого интереса к новым знаниям!

Светлана Тоймурзина