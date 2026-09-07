В Мишкинском районе прошли тематические мероприятия для школьников

Он навсегда связан с трагическими событиями сентября 2004 года в городе Беслане, оставил глубокий след в сердцах миллионов людей, скорбящих о невинно погибших детях и взрослых.

В этот день мы вспоминаем жертв и других трагедий, произошедших в Будённовске, Буйнакске, Владикавказе, Волгограде, Волгодонске, Махачкале, Москве, Первомайском, Санкт-Петербурге и других городах нашей страны.

Для школьников были разработаны памятки, инструкции по правилам безопасности при обнаружении неизвестных пакетов, взрывоопасных предметов, правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, о порядке приёма сообщений, содержащих угрозы террористического характера по телефону.

«Мы говорим террору - нет!» - под таким названием прошло тематическое мероприятие в районном Дворце культуры.

Ведущий Василий Кутлуметов рассказал школьникам райцентра о важности бдительности и сознательности в современном мире, об основных правилах поведения в случае возникновения террористической угрозы, действиях при обнаружении подозрительных предметов (бесхозных сумок, пакетов и так далее). Учащимся напомнили о необходимости быть внимательными в общественных местах и в транспорте. Встреча сопровождалась просмотром обучающих видеороликов, в которых представлен материал о том, как не стать жертвой теракта. В ходе мероприятия были раскрыты понятия таких слов, как: «терроризм», «теракт», «экстремизм», «террорист», и причины, порождающие желание совершать террористические акты. Также было рассказано о том, как вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в случае захвата в заложники, особое внимание было уделено поведению в экстремальных ситуациях. К террористическому акту невозможно быть готовым заранее, поэтому следует остерегаться всегда - проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях и больших магазинах. У зрителей вызвал слезы и видеоролик про Беслан.Чужого горя не бывает, оно отзывается болью в сердце каждого человека, умеющего чувствовать и сопереживать. Участники мероприятия почтили память всех жертв терактов минутой молчания.

Каждый террористический акт – это боль и слезы. Это страшное потрясение для здравомыслящего человека. Страдают ни в чем неповинные люди. Террористы безжалостны ко всем, но особо уязвимыми в таких злодеяниях становятся юные граждане.

– Сегодня мы вспомнили детей, которые так и остались в своем детстве, – сказал ведущий мероприятия Василий Кутлуметов. – Они никогда не станут взрослыми. Граждане России всегда должны помнить о тех страшных трагедиях, и приложить все усилия, чтобы они не повторились. Только объединившись, все вместе мы сможем противостоять терроризму, не только национальному, но и международному.

«Терроризм – как не стать его жертвой» - так называлось мероприятие, которое провел в Марийском ИКЦ Алексей Ибулаев.

Его участниками стали ученики пятых классов лицея № 1 села Мишкино.

Основой мероприятия, а оно проходило в форме урока-беседы, стал просмотр фильма под названием «Терроризм, как не стать его жертвой?», подготовленный специально Институтом криминалистики города Москвы.

Как себя вести, если обнаружили бесхозные вещи у себя во дворе, в подъезде, на вокзале или поезде? Подобные и другие ситуации предлагают разобрать авторы фильма. Но, просто посмотрев фильм, детям было бы трудно усвоить все те правила поведения, которые здесь предлагаются. Поэтому, в игровой форме вместе с самыми активными зрителями Алексей Васильевич еще раз повторили их.

- Что особенно порадовало нас, взрослых, это то, как дети реагировали на предложенные в игре «провокационные» ситуации, где участникам предлагалось стать «счастливыми» обладателями найденных или бесхозных предметов: сумок, книжек, - делится организатор мероприятия А. Ибулаев. - Конечно же, мы вспомнили и почтили память минутой молчания тех детей, чьи жизни вдруг прервались в далеком 2004-м в городе Беслане Северной Осетии. Любой террористический акт, война – это боль, слезы, горечь, страшное потрясение для здравомыслящего человека. Мы всегда должны быть готовы к абсолютно любым жизненным ситуациям, но надеемся, что подобного больше не повторится. Никогда!

Светлана Тоймурзина