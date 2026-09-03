Первого сентября лицей №1 села Мишкино распахнул свои двери для учеников

Главными путеводителями для нынешних первоклассников станут педагоги начальных классов: Надежда Ишалина и Расима Абхаликова.

Линейку открыл директор лицея Константин Гайнитдинов. Особые его слова напутствия прозвучали для первоклассников, которые впервые переступили школьный порог, и для выпускников - впереди у них ответственный год.

По доброй традиции в День знаний на торжественной линейке выступили виновники торжества. Ученики 1 класса выразительно прочитали четверостишия. Проникновенным было выступление и одиннадцатиклассников, они дали дружеский наказ первоклашкам не бояться трудностей и слушаться учителей.

Все ребята пришли красивые и нарядные, с яркими букетами, воодушевлённые и полные ожидания чего-то особенного! В воздухе витал тот самый неповторимый школьный дух - радость, лёгкое волнение и предвкушение новых открытий.

Первая учительница, как звездочка на небосклоне, ярко и навсегда останется в памяти каждого. Много добрых слов прозвучало из уст «второй мамы» - Расимы Загитовны. Она искренне поздравила первоклассников со значимым событием в жизни:

- Уважаемые наши первоклассники, именно для вас сегодня звучит первый школьный звонок. А это означает, что у вас начинается новая познавательная жизнь, вы становитесь самостоятельными учениками.

Виновникам торжества были вручены подарки, а педагогам и гостям праздника - цветы.

На школьной линейке тепло и сердечно поздравили детей, родителей и учителей с началом учебного года почетные гости – управляющий делами администрации Мишкинского района Ринат Сафин, методист отдела образования Наталья Шаркаева и руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Мишкинском районе Рамиль Салихов.

- 1 сентября для меня всегда был особенным днём, а в этом году – вдвойне, - сказал Рамиль Салихович. - Вместе с коллегами по ассоциации ветеранов СВО мы провели акцию «Свои дети» в нашем районе. Это наше обещание - быть рядом с детьми тех, кого уже нет с нами. В этом году к акции присоединились ветераны СВО Евгений Шамшиев, Михаил Кильмакаев, Игорь Шамукаев и Сергей Кайниев. Мы не ограничились школьными линейками - заехали к первоклассникам, чьи отцы погибли при выполнении воинского долга, домой. И хочу сказать им: мы всегда рядом. По любым вопросам - обращайтесь, не стесняйтесь.

Лично для меня этот День знаний стал ещё и семейным праздником.

Мой младший сын Мансур пошёл в первый класс - в первую школу села Мишкино. Я прошёл много дорог, видел разное, но провожать ребёнка в первый класс - это, пожалуй, один из самых волнительных моментов в жизни мужчины.

Акция была организована Ассоциацией ветеранов СВО Республики Башкортостан. Глава региона Радий Хабиров разместил в своих соцсетях видео, подготовленное ассоциацией, и прокомментировал его словами, которые стали главным посылом всего мероприятия:

«Для нас чужих детей нет. Поэтому мы договорились, что дети наших героев – это и наши дети. Будем делать всё, чтобы вырастить их и помочь им встать на ноги. Так поступать и так жить - правильно и справедливо».

Для ветеранов это не просто акция ко Дню знаний. Это обещание быть рядом с детьми своих погибших товарищей – поддерживать, помогать и не оставлять их одних на всех важных этапах взросления.

- Сегодня особенно важно видеть эти улыбки, - сказал Рамиль Салихов. - Потому что за каждой из них – забота, внимание и простое человеческое «мы рядом».

…Апофеозом торжественной линейки стал мелодичный звон колокольчика. Право дать первый звонок было предоставлено ученику 11 класса Николаю Айкашеву и ученицам 1 класса – двойняшкам Амелии и Милане Гизетдиновым.

А затем наступил самый волнующий момент праздника. Выпускники повели смущенных учеников 1 «а» и 1 «б» класса на их первый урок в новом учебном году – классный час.

Светлана Тоймурзина