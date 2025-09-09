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ДзенАнтитеррор

9 Мая - День Победы

9 Мая - День Победы
20 Октября , 08:15
В деревне Малые Шады состоялось торжественное открытие обелиска
9 Мая - День Победы
12 Мая , 07:03
В Мишкинском районе состоялась спортивная эстафета
9 Мая - День Победы
12 Мая , 06:18
В Мишкино отпраздновали 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
9 Мая - День Победы
10 Мая , 16:20
День Победы навсегда останется символом
9 Мая - День Победы
5 Мая , 11:16
Юбиляр С. Баязов рассказал о своей жизни
9 Мая - День Победы
9 Сентября 2025, 09:38
Студенты из России приняли участие в строительстве АЭС в Египте
9 Мая - День Победы
23 Июля 2025, 03:56
Уфа претендует на звание банной столицы
9 Мая - День Победы
3 Июля 2025, 11:07
Платформа обратной связи – часть официального портала Госуслуги
9 Мая - День Победы
26 Июня 2025, 09:36
Павел Трапезников возглавил Бирский район Башкирии
9 Мая - День Победы
12 Мая 2025, 11:05
Журналистский марафон «И штыком и пером» подвел итоги
9 Мая - День Победы
12 Мая 2025, 10:50
9 мая в селе Мишкино прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы
9 Мая - День Победы
12 Мая 2025, 10:39
В Мишкинском районном Дворце культуры прошёл театрализованный концерт
9 Мая - День Победы
12 Мая 2025, 07:50
Полмиллиона жителей Башкирии присоединились к акции «Бессмертный полк»
9 Мая - День Победы
10 Мая 2025, 11:45
Д.Яметов был свидетелем событий, происходивших в деревне Рефанды во время ВОВ
9 Мая - День Победы
10 Мая 2025, 11:28
В преддверии 9 мая в с. Мишкино прошел автопробег, посвященный 80-летию Победы
9 Мая - День Победы
6 Мая 2025, 09:47
Уроженцы деревни Баш-Байбаково Мишкинского района вернулись с Победой
9 Мая - День Победы
6 Мая 2025, 09:15
Методист Историко-краеведческого музея И. Яхин провел патриотическое мероприятие
9 Мая - День Победы
30 Апреля 2025, 06:53
Состоялся благотворительный концерт по итогам районного смотра-конкурса
9 Мая - День Победы
11 Апреля 2025, 09:57
Мишкинцы приняли знамёна именных подразделений от балтачевцев
9 Мая - День Победы
11 Апреля 2025, 09:48
Марафон «И пером, и штыком» продолжается
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