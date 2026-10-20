В деревне Малые Шады состоялось торжественное открытие обелиска

Историческая память о нём передаётся из поколения в поколение и служит всем потомкам напоминанием о величайшей трагедии нашего государства и народа.

Строительство обелиска стало возможным благодаря региональному проекту Партии «Единая Россия» - «Реальные дела», активному участию депутатского корпуса, администрации сельского поселения Большешадинский сельсовет, общественников, землячества, инициативных жителей и выходцев деревни Малые Шады.

На торжественном открытии обелиска перед собравшимися выступили почетные гости - глава администрации Мишкинского района Лариса Александрова, депутат Совета Мишкинского района шестого созыва Радик Шамсутдинов, глава администрации СП Большешадинский сельский совет Расил Аллаяров и исполнительный секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Альфина Михайлова, председатель землячества Мишкинского района Загир Кашапов, член бюро местной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Харис Гайфуллин, председатель курултая башкир Мишкинского района, председатель первичной ветеранской организации СП Большешадинский сельсовет Мунир Нурисламов.

Почетное право открыть обелиск предоставили главе администрации Мишкинского района Ларисе Александровой, депутату Совета Радику Шамсутдинову и единственному ветерану Великой Отечественной войны Мишкинского района Габдлисламу Нурисламову.

Личное участие ветерана ВОВ на этом мероприятии придало празднику особую атмосферу. Габдлислам Гимадрисламович дал свое напутствие всем собравшимся - жить под мирным небом и помнить цену Великой Победы.

Глава администрации СП Большешадинский селсовет Расил Аллаяров поблагодарил депутата районного Совета Радика Шамсутдинова за то что вложил время, силы и средства в благое дело. Много добрых слов было сказано в адрес Залии Зайнетдиновой, которая вела кропотливую работу со списками. Она является идейным вдохновителем и инициатором строительства обелиска.

- Идея увековечить память земляков возникла давно, - поделилась Залия Исламовна. - Папа был участником Великой Отечественной войны. Про те годы он рассказывал неохотно и не часто. В своих редких рассказах больше говорил не о наступлениях и атаках, а о своих односельчанах, с которыми уходил на войну, о своих однополчанах, с которыми, в редкие минуты тишины, курили одну самокрутку на пятерых. Помнил их имена, отзывался о каждом добрым словом. Мечтал о встрече. Отца не стало, но его воспоминания, его несбывшиеся мечты теребили душу. С 2018 года я начала собирать информацию о жителях деревни Малые Шады, которые ушли на войну. Расспрашивала старожилов, искала информацию в местных и региональных архивах. Меня поддержали и жители, и администрация поселения и района. Результат работы вы видите на плитах обелиска. На них высечены имена патриотов своей страны: и тех, кто вернулся с Победой и восстанавливал страну из руин, и тех, кто погиб, защищая свою Родину, и тех, кто пропал без вести в пучине войны.

- Из деревни Малые Шады на фронт ушли 119 человек, вернулся всего 41 земляк. Им пришлось восстанавливать страну, - поделился глава сельсовета Расил Аллаяров. - Они наши герои, которые боролись за светлое будущее. И для нас стало честью и большим долгом создание памятного места с именами наших героев, куда могли бы приходить их родственники, возложить цветы и вспомнить о своих дедах и прадедах…

Душевно выступил председатель землячества Мишкинского района Загир Кашапов.

- Сегодня мы собрались здесь, чтобы открыть место памяти тем, кто с оружием в руках защитил нашу страну, нашу республику, нашу родную деревню.

Знаю, с какой гордостью наши отцы и деды защищали Родину. Они ушли отсюда, из этих Шадов, чтобы сражаться под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и в Берлине. Многие не вернулись. Но они живы в нашей памяти. Они живы, пока мы помним их имена, пока мы приходим сюда и говорим: «Спасибо за Победу!» Этот обелиск - не просто камень. Это наша благодарность. Это наша память. Это наш долг. Низкий поклон всем ветеранам и вечная память павшим. Пусть эта земля всегда будет мирной, а память о героях - вечной.

Светлана Тоймурзина.