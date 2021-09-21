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Подписаться на Я.Новости75 лет Победы

Общество

Общество
21 Сентября , 14:47
Склоняем головы перед светлой памятью погибшиих
Общество
18 Сентября , 14:14
Не только отдать свой голос, но и пройти вакцинацию
Общество
16 Сентября , 10:44
Крепче брони – только братство
Общество
15 Сентября , 17:46
Выборы не за горами
Общество
14 Сентября , 11:09
«Ни о чем не жалейте»
Общество
10 Сентября , 10:44
90 еще не 100
Общество
9 Сентября , 09:53
Пример жизнелюбия и ответственности
Общество
7 Сентября , 11:25
«Скажем терроризму нет!»
Общество
7 Сентября , 11:20
«Автобус Добра" прибыл в Мишкино
Общество
2 Сентября , 09:45
В столице Башкирии на Советской площади запустили светомузыкальный «сухой» фонтан
Общество
20 Августа , 20:56
В Мишинском районе Башкирии открыли памятник герою войны Гази Загитову
Общество
20 Августа , 14:57
20 августа в селе Мишкино РБ состоялось открытие мемориального комплекса «Пять Героев»
Общество
13 Августа , 17:01
В Башкирии на тушение лесных пожаров отправились еще 60 добровольцев
Общество
13 Августа , 10:43
Сохранить и увековечить память
Общество
13 Августа , 10:25
РТРС отмечает 20-летие
Общество
13 Августа , 10:14
В Башкирии «Детям войны» выплатят по 1000 рублей
Общество
11 Августа , 11:10
В Башкортостане между Общественной палатой и общественной наблюдательной комиссией подписано соглашение о наблюдении за выборами
Общество
10 Августа , 14:08
В Башкирии отряд добровольцев отправили на тушение лесных пожаров
Общество
5 Августа , 14:26
Бриллиантовый дар судьбы
Общество
4 Августа , 09:33
В МФЦ открыт прием заявлений на включение в список избирателейпо месту нахождения в дни голосования
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Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

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