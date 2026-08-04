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ДзенАнтитеррор

Общество

Общество
4 Августа , 09:53
Десантники Мишкинского района отметили День ВДВ
Общество
28 Июля , 09:29
Моряки всех поколений Мишкинского района отметили свой праздник
Общество
24 Июля , 11:15
Тигирменевцы отметили 275-летний юбилей деревни
Общество
2 Июля , 11:37
На Аллее Воинской Славы состоялся памятный митинг
Общество
2 Июля , 10:42
В деревне Сосновке открылся обелиск ветеранам боевых действий
Общество
30 Июня , 07:29
В Башкортостане открыли два новых модульных кадровых центра «Работа России»
Общество
29 Июня , 11:07
В Мишкино отметили День молодежи
Общество
29 Июня , 10:26
Наши землячки Ирина Янситова и Гузалия Каримова приняли участие в проекте БСТ
Общество
28 Июня , 09:19
Подписано более 60 протоколов о сотрудничестве между туристическими компаниями
Общество
28 Июня , 09:06
Участники проекта «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм» отправились в тур
Общество
27 Июня , 09:32
Поддержан проект в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство»
Общество
27 Июня , 09:11
Господдержка в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»
Общество
23 Июня , 04:48
В Мишкинском районе отметили День памяти и скорби
Общество
22 Июня , 10:16
В Мишкинском районе отметили День памяти и скорби
Общество
20 Июня , 07:26
В Башкирии действуют новые меры поддержки семей с детьми
Общество
20 Июня , 07:20
В Башкортостане прошла благотворительная акция «Семейный бумеранг доброты»
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9 Июня , 11:23
В Мишкино состоялось открытие  нового места силы – священной рощи «Шелык»
Общество
9 Июня , 06:59
Жительница деревни Староваськино Алина Валишина является Почётным донором СССР
Общество
5 Июня , 04:35
В Мишкино состоялось открытие  нового места силы – священной рощи «Шелык»
Общество
3 Июня , 06:00
В райцентре прошло праздничное мероприятие «Планета под названием Детство»
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