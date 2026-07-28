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28 Июля , 09:29

Моряки всех поколений Мишкинского района отметили свой праздник

Более трёх веков Военно-Морской Флот стоит на страже защиты нашей Родины

Моряки всех поколений Мишкинского района отметили свой праздникМоряки всех поколений Мишкинского района отметили свой праздник
Моряки всех поколений Мишкинского района отметили свой праздник

Благодаря морякам Россия завоевала в мире звание великой морской державы. Тысячи наших земляков прошли военную службу в рядах военно-морского флота. Сильнейший флот всегда был фактором национальный безопасности страны. День Военно-Морского Флота был установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года и отмечается ежегодно, в последнее воскресенье июля. День ВМФ России – дань чести и славы военным морякам всех поколений, их матерям и жёнам, близким, выдержавшим боль разлуки и тоску ожиданий. День ВМФ – это память России о морской славе.

В воскресное утро в парке села Мишкино было многолюдно. Торжество собрало, как никогда, много моряков. Были здесь и ветераны, и те, кто недавно служил на флоте. Приехали также земляки, проживающие за пределами района. Бравые моряки пришли со своими семьями. Всюду раздавались радостные голоса со словами приветствий и поздравлений. Празднование Дня ВМФ началось с митинга у эпического мемориала. С приветственной речью выступил военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов Сергей Воробьев. Он отметил особый подвиг военной службы на воде, когда не только враг, но и стихия противодействует человеку. Поэтому профессионализм всегда сопрягался с жизнью нашего военно-морского флота. В большой поздравительной речи было упомянуто о преемственности поколений на военном флоте. Нынешнее поколение моряков продолжает дело старших поколений, совершенствует воинское мастерство и морскую выучку, с честью и достоинством несет Андреевский флаг, показывая пример беззаветного служения Отечеству. Троекратное флотское «ура» в этот день звучало в ответ.

В торжественной обстановке виновникам торжества были вручены медали «330 лет военно-морскому флоту Росии» и «120 лет подводному флоту России».

Всех, кто служил на военно-морском флоте, поздравил с праздником и выразил слова благодарности управляющий делами администрации МР Мишкинский район Ринат Сафин. Он вручил благодарственные письма от администрация МР Мишкинский район Ильгаму Гарифуллину, Алексею Шобухову, Ольге Сайпашевой, Евгению Айгузину,  Сергею Королеву и Валерию Яшпаеву.

Перед собравшимися выступил председатель Морского братства Мишкинского района Ралиф Мукимов:

- В этом году исполнилось пять лет Морскому братству. За этот период мы открыли три памятных знака – в Мишкино, Чураево и Камеево. Особую благодарность  выражаем ветеранам флота, старшему поколению и нашим морякам, которые  активно участвуют  в воспитании подрастающего поколения, а также  воспитателям детского сада «Василек» за подготовку юных моряков к параду 9 мая.

О доблести военных моряков, об их верности присяге и делах дня сегодняшнего с благодарностью сказал заместитель председателя Морского братства Мишкинского района Вячеслав Сабиров.

На митинге проникновенно выступил 87-летний Александр Николаев. В свои молодые годы он четыре долгих года давал долг Родине – служил на Северном флоте, на доблестном корабле под созвучным именем «Александр Невский». Все это время он познавал нелегкую специальность моряка северного флота. Александр Алексеевич – один из старейших в районе моряков.

Затем была объявлена минута молчания в память о поколениях наших земляков, служивших на морских рубежах в разные годы. Присутствующие возложили цветы к памятному знаку.

Отрадно, что Морское братство Мишкинского района крепнет и становится все сильнее! В назначенное время состоялся патриотический автопробег в честь Дня Военно-Морского Флота. Колонна автомобилей, украшенная флагами, стартовала с центра, сигналя и приветствуя жителей, проехала по улицам села Мишкино. Далее в парке состоялся фуршет. Музыкант Сергей Байназов с 1990 по 1992 годы служил на пограничном сторожевом корабле в городе Таллине. В этот праздничный день своей игрой на гармони он поднял всем настроение – звучали песни на марийском языке, моряки и их жены пустились в пляс.

В День ВМФ часто звучало доброе пожелание: «Попутного ветра» и «Семь футов под килем». Это напутствие морякам. Иметь всегда в плавании семь футов под килем – значит через неизбежные в долгом пути штормы и качку, опасные отмели и рифы успешно привести свое судно к намеченной цели. Пожелать такого – значит создать отправляющимся в трудный путь хорошее настроение, вселить в них уверенность в благополучном исходе плавания. Тогда не столь страшными да тяжкими покажутся им любые препятствия и испытания…

Светлана Тоймурзина

 

 

 

Автор:Светлана Тоймурзина
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