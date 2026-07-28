Моряки всех поколений Мишкинского района отметили свой праздник

Благодаря морякам Россия завоевала в мире звание великой морской державы. Тысячи наших земляков прошли военную службу в рядах военно-морского флота. Сильнейший флот всегда был фактором национальный безопасности страны. День Военно-Морского Флота был установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года и отмечается ежегодно, в последнее воскресенье июля. День ВМФ России – дань чести и славы военным морякам всех поколений, их матерям и жёнам, близким, выдержавшим боль разлуки и тоску ожиданий. День ВМФ – это память России о морской славе.

В воскресное утро в парке села Мишкино было многолюдно. Торжество собрало, как никогда, много моряков. Были здесь и ветераны, и те, кто недавно служил на флоте. Приехали также земляки, проживающие за пределами района. Бравые моряки пришли со своими семьями. Всюду раздавались радостные голоса со словами приветствий и поздравлений. Празднование Дня ВМФ началось с митинга у эпического мемориала. С приветственной речью выступил военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов Сергей Воробьев. Он отметил особый подвиг военной службы на воде, когда не только враг, но и стихия противодействует человеку. Поэтому профессионализм всегда сопрягался с жизнью нашего военно-морского флота. В большой поздравительной речи было упомянуто о преемственности поколений на военном флоте. Нынешнее поколение моряков продолжает дело старших поколений, совершенствует воинское мастерство и морскую выучку, с честью и достоинством несет Андреевский флаг, показывая пример беззаветного служения Отечеству. Троекратное флотское «ура» в этот день звучало в ответ.

В торжественной обстановке виновникам торжества были вручены медали «330 лет военно-морскому флоту Росии» и «120 лет подводному флоту России».

Всех, кто служил на военно-морском флоте, поздравил с праздником и выразил слова благодарности управляющий делами администрации МР Мишкинский район Ринат Сафин. Он вручил благодарственные письма от администрация МР Мишкинский район Ильгаму Гарифуллину, Алексею Шобухову, Ольге Сайпашевой, Евгению Айгузину, Сергею Королеву и Валерию Яшпаеву.

Перед собравшимися выступил председатель Морского братства Мишкинского района Ралиф Мукимов:

- В этом году исполнилось пять лет Морскому братству. За этот период мы открыли три памятных знака – в Мишкино, Чураево и Камеево. Особую благодарность выражаем ветеранам флота, старшему поколению и нашим морякам, которые активно участвуют в воспитании подрастающего поколения, а также воспитателям детского сада «Василек» за подготовку юных моряков к параду 9 мая.

О доблести военных моряков, об их верности присяге и делах дня сегодняшнего с благодарностью сказал заместитель председателя Морского братства Мишкинского района Вячеслав Сабиров.

На митинге проникновенно выступил 87-летний Александр Николаев. В свои молодые годы он четыре долгих года давал долг Родине – служил на Северном флоте, на доблестном корабле под созвучным именем «Александр Невский». Все это время он познавал нелегкую специальность моряка северного флота. Александр Алексеевич – один из старейших в районе моряков.

Затем была объявлена минута молчания в память о поколениях наших земляков, служивших на морских рубежах в разные годы. Присутствующие возложили цветы к памятному знаку.

Отрадно, что Морское братство Мишкинского района крепнет и становится все сильнее! В назначенное время состоялся патриотический автопробег в честь Дня Военно-Морского Флота. Колонна автомобилей, украшенная флагами, стартовала с центра, сигналя и приветствуя жителей, проехала по улицам села Мишкино. Далее в парке состоялся фуршет. Музыкант Сергей Байназов с 1990 по 1992 годы служил на пограничном сторожевом корабле в городе Таллине. В этот праздничный день своей игрой на гармони он поднял всем настроение – звучали песни на марийском языке, моряки и их жены пустились в пляс.

В День ВМФ часто звучало доброе пожелание: «Попутного ветра» и «Семь футов под килем». Это напутствие морякам. Иметь всегда в плавании семь футов под килем – значит через неизбежные в долгом пути штормы и качку, опасные отмели и рифы успешно привести свое судно к намеченной цели. Пожелать такого – значит создать отправляющимся в трудный путь хорошее настроение, вселить в них уверенность в благополучном исходе плавания. Тогда не столь страшными да тяжкими покажутся им любые препятствия и испытания…

Светлана Тоймурзина