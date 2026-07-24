Тигирменевцы отметили 275-летний юбилей деревни

Бегут года, минуют века, сменяются поколения, а жизнь продолжается чередой событий. С того времени, когда два с половиной века назад, в 1751 году, была открыта первая страница истории деревни, утекло много воды. И, конечно, с той поры многое изменилось, выросло не одно поколение тигирменевцев. Когда-то, давным-давно, состоявшее из нескольких дворов селение превратилось в красивую деревню, в которой сегодня насчитывается 67 дворов, где проживает свыше двухсот человек.

Главное достояние деревни – это, безусловно, его трудолюбивые, отзывчивые, радеющие о процветании своей малой родины люди. Тигирменево – земля, взрастившая немало достойных сынов и дочерей, своим трудом прославивших родной край. Среди них – заслуженные работники, передовики разных отраслей экономики, социальной сферы, многие из которых за выдающиеся достижения в труде удостоены высоких государственных наград и почётных званий.

С давних пор Тигирменево славится своими добрыми традициями и трудовыми династиями далеко за пределами района. Отрадно, что здесь сохраняется неразрывная связь поколений, бережное отношение к семейным ценностям. И свидетельством тому стало торжество в честь большого юбилея деревни, собравшее одной большой дружной семьёй жителей и выходцев села, приехавших из разных уголков республики и даже страны.

К этому большому событию тигирменевцы готовились давно и тщательно. Вот что об этом сказала жительница деревни Олеся Сайфутдинова:

- К работе по подготовке к проведению праздника в деревне включились все – актив деревни, жители. Этот праздник нужен не только для того, чтобы вспомнить историю малой родины, но и для того, чтобы задуматься о её дальнейшем развитии.

За сравнительно небольшой отрезок времени, остававшийся до юбилейной даты, в деревне было многое сделано по благоустройству. Ведь, как полагается добрым хозяевам, готовясь к встрече дорогих гостей, первым делом нужно привести в порядок улицы и придомовые территории. А в день праздника гостей привечали с присущим тигирменевцам радушием и хлебосольством, задорными песнями и плясками, душевные мелодии с утра разносились по всей деревне, зазывая всех на юбилейное торжество.

На праздничной поляне становилось всё оживлённее. На время оставив каждодневные хлопоты и мирские заботы, тигирменевцы и гости собирались на праздник. Красиво оформленные столы с самобытным антуражем, передающим дух старины, отражали национальный колорит, обычаи и традиции народа, и притягивали всеобщее внимание. Кроме того, хлебосольные хозяева накрыли щедрые столы с разнообразными национальными блюдами.

275 лет – это серьёзная дата, за которой стоят поколения, история и большой труд жителей. На праздник собрались и те, кто живёт здесь постоянно, и те, кто уехал когда-то, но сердцем остался на родной земле.

От имени районного руководства с юбилеем жителей деревни поздравила глава администрации Мишкинского района Лариса Александрова.

Торжественным моментом стало награждение. Артему Сайфутдинову, Олесе Сайфутдиновой, Лиане Гильманшиной, Людмиле Шамаевой, Алене Камалиевой, Аксане Гареевой, Лилии и Алексею Ибулаевым были вручены благодарственные письма, в которых написано: «Администрация МР Мишкинский район выражает искреннюю благодарность за активное участие в благоустройстве родной деревни Тигирменево и неоценимую помощь в подготовке и проведении её 275-летнего юбилея.

Достойно встретить такую дату удаётся только общими усилиями неравнодушных жителей. Ваше участие в подготовке юбилейных мероприятий и работа по благоустройству стали важным вкладом в сохранение облика родной деревни и доброй памяти о её истории. Такая преданность малой родине вызывает огромное уважение и служит прекрасным примером для молодёжи».

Затем слово было предоставлено секретарю районного Совета Ольге Биктубаевой и главе администрации СП Баймурзинский сельсовет Радиону Сайдуганову. Они обратились к гостям с приветствием, вручили благодарственные письма. Радион Александрович передал сельскому клубу микрофон и звуковое оборудование - теперь в новом здании будет чем озвучивать праздники и концерты. Среди почётных гостей были также председатель местной марийской национальной культурной автономии «Эрвел марий» Валерий Байбулатов (он и сам выходец из Тигирменево, тоже пришёл не с пустыми руками) и депутат районного Совета Сергей Васюткин.

Добрые слова и пожелания прозвучали от уроженки Мишкинского района Натальи Шамуратовой. Она передала сертификат на приобретение самого необходимого для сельского клуба - такой подарок точно пригодится и порадует всех жителей.

Сценарий праздника звучал на двух языках - русском и марийском. Язык и традиции здесь не просто хранят - они звучат, живут. И сегодня это чувствовалось в каждой песне, каждом танце, каждом слове со сцены. Праздник начался с благословения - на сцену вышел марийский священнослужитель. Так событие с самого начала обрело особую глубину и торжественность.

Звучали песни, сменялись танцы, а концертными номерами радовали не только местные таланты, но и артисты, и творческие коллективы из других деревень района.

К сожалению, мне пришлось рано уехать с праздника, а вот как делится своими впечатлениями уроженка деревни Тигирменево Аксана Гареева, которая сейчас живет в Московской области:

- Наша деревня, уютно расположилась у реки Кынгыр. Там раньше шумели водяные мельницы. Их было несколько.

В самом названии нашем слышится история добрососедства: татарское «тегермән» (мельница) и марийское «Вакш» со временем сплелись в Тигирменево и ласковое Ваксола (для удобства произношения букву «ш» убрали, и осталось звучное «Ваксола»)

Для меня Тигирменево – это, прежде всего, вкус и запах. Это Излай тарла, где мы бегали собирать лесной кислый щавель. Не тот, что сажают на грядках, а настоящий, дикий, с неповторимой кислинкой.

Я до сих пор помню этот аромат: мы с мамой пекли сочные пирожки, и весь дом наполнялся теплом и уютом.

Это сергибус (серний), который я вот уже лет пятнадцать не пробовала, в Московской области не могу его найти. Кажется, он растёт только на нашей земле.

А ещё – полдыран (борщевик). Не тот коварный ядовитый борщевик, которого все боятся в Московской области, а наш, съедобный, сочный.

Мы очищали эти трубочки и хрустели ими, а мама варила из них такой наваристый, полезный суп, что вкуснее ничего не было.

Память бережёт и ритм старой деревенской жизни.

Солдат олык, Кумалтыш олык, Маскан корем, Поҥгорем, Шоргорем, Тореш корем, Келгорем... Летом там кипела работа.

Косили тогда всей деревней. Сначала взрослые, потом мы, подростки, выходили помогать: сгребали траву в маленькие кучки, а потом уже все вместе – и мужчины, и женщины – таскали их, складывая в большие копны. А потом тянули жребий: в списке были все жители, ведь скотину держали тогда в каждом дворе, и сено делили честно, поровну.

Потом так же, по очереди, всем миром грузили его на трактор и развозили.

В этом была такая простая и надёжная справедливость.

А за деревней широко раскинулась гора Акарт.

Весной и летом там зеленеют поля пшеницы, ржи и овса, а к макушке тянутся заросли лесной клубники, земляники, душицы, зверобоя и иван-чая.

Осенью там искали грибы, а зимой гора превращалась в наш личный полигон для смелых.

Забраться на самую верхушку и мчаться вниз, к деревне, на лыжах, самодельных сварных санках или даже на обычном корыте – вот где был настоящий, звенящий адреналин!

Особое, трепетное место в сердце занимает родник Макай памаш. Студёная, чистейшая вода, от которой перехватывает дыхание и мгновенно проходит любая усталость. Женщины испокон веков полоскали там бельё, эта живая вода радует жителей и сегодня.

Сегодня я смотрю на свою деревню и радуюсь: она живёт. Молодёжь не уезжает, строятся новые дома, растут дети. Это редкое и огромное счастье для современной глубинки. Сейчас, по воле судьбы, я бываю здесь редко – раз или два в год. Но Тигирменево остаётся моим (как модно сейчас говорить) местом силы. Тем корнем, который держит, согревает и не даёт забыть, откуда я родом.

Сегодня собрались все, кто живет сейчас, и те, кто уехал, но душой остался тут, на этой земле. Тут всё радует душу: женщины в ярких национальных платьях, тальянка звенит, так и заливается, что ноги сами в пляс идут. Пели старые и современные марийские песни, танцевали. Стол ломился: блины, перемечи, пироги разные. Суп горячий, а чай — из настоящего самовара (которого сапогом раздувают). Пыхтит самовар, чай заваривается крепкий, душистый. Запах на всю деревню стоял! Гостей приехало много: из Чебыково, Ишимово, Новокильметово, Иликово, Маевка, Чураево и других деревень. Все слова добрые говорили, дарили подарки и удивлялись. Они, видно, не ожидали, что жители сами, своими руками, без чьей-то помощи, такой праздник могут устроить. И правда — всё сами: и порядок навели, и сцену сколотили, и столы накрыли, и программу придумали. От мала до велика — все в деле. По доброй традиции в этот день поздравили тех, кто много лет в браке живет - золотые пары. Отдельное спасибо сказали долгожителям, нашим старикам, которые всю жизнь на этой земле проработали. На юбилее деревни чествовали и молодоженов, которые недавно только создали семью.

Благодарили тех, кто сейчас за лентой, Родину защищает. Дарили им памятные подарки.

Всем собравшимся был по душе яркий концерт. Сначала на сцену вышли тигирменевцы, затем свои музыкальные подарки подарили гости праздника – талантливые коллективы. Когда праздник завершился, народ и не думал расходиться. Заиграла тальянка - и все начали танцевать нашу родную веревочку, тывырдык. Старые и малые, кто-то уже уставший, ноги не держат, а всё равно танцуют, улыбаются. Долго ещё поляна гудела, все не хотели отпускать этот день. Смотришь на это всё и понимаешь: деревня наша не просто на карте точка. Это люди. Это руки, которые сами всё делают. Это голоса, которые не дают замолчать старым песням. Это память.

И пока такие праздники есть, пока мы держимся друг за друга - Тигирменево будет жить.

Спасибо всем, организаторам, вы делаете большое дело для созранения и развития нашей любимой деревни.

Светлана Тоймурзина



