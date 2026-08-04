Десантники Мишкинского района отметили День ВДВ

2 августа, когда вся страна отметила 96-летие со дня образования Воздушно-десантных войск, на митинг к памятному знаку с семьями и детьми пришли ветераны боевых действий, те, кто когда-то служил в ВДВ и кто продолжает это нелегкое дело сегодня.

День Воздушно-десантных войск - праздник мужественных, сильных духом людей, настоящих патриотов своей Родины, элиты Российской Армии. Тех, кто не понаслышке знает, что такое настоящая мужская дружба, достоинство и честь, кто всегда первым штурмовал самые горячие точки, вступая на защиту Отечества, кого не раз обнимало в своих объятиях синее небо.

2 августа Радий Хабиров поздравил бойцов и ветеранов Воздушно-десантных войск России. Он принял участие в торжественном мероприятии, которое проходило в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова.

– ВДВ – в числе самых боеспособных родов войск Вооружённых Сил нашей страны. Они принимали участие во всех вооружённых конфликтах, которые вела наша страна, защищая свои интересы, суверенитет, своих граждан. Это и Великая Отечественная война, и Афганистан, и Северный Кавказ. А сегодня это – специальная военная операция, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы, жители республики, с огромным уважением относимся к тем, кто прошёл эту нелёгкую службу. Голубой берет – это не только гордость, это огромная ответственность. Потому что на вас, дорогие ветераны, смотрят наши жители. Искренне благодарю вас за то, что являетесь настоящей опорой нашего государства.

Руководитель региона отметил важность проведения торжественного мероприятия на площадке парка «Патриот». Это позволяет показать особенности воинской службы семьям защитников Родины.

– Очень важно, чтобы дети видели, что их отцы служили и служат в таких легендарных войсках, пользуются огромным авторитетом, - сказал Радий Хабиров. – Считаю, что это уважение к воинам и возможность для них вновь вспомнить годы службы.

На мероприятии в честь Дня ВДВ, которое проходило в Мишкино были и дети. Шестилетний Иван приехал на праздник с родителями из деревни Озерки. Игорь Биктышев служил в Ставрополе с 2005 по 2008 годы. Он ветеран боевых действий - участвовал в проведении миротворческих операций в зоне вооружённого грузино-абхазского конфликта на территории Абхазии.

- День ВДВ отмечаем ежегодно, для нас это семейный праздник. Мой муж – десантник. Он для нас сыном большая гордость, с ним мы чувствуем себя спокойно, понимаем, что в любой момент сможет нас защитить. Он у нас строгий, в семье царит дисциплина. Сын, глядя на отца, тоже говорит, что хочет в будущем стать десантником! – поделилась Регина Биктышева.

Как признаются многие, служба в десанте – это не только про хорошую физическую подготовку и престиж. Это также морально-нравственные установки, тренировка характера и закалка духа.

- Служба в десанте – это подготовка на высшем уровне, - говорит Максим Аспаев из деревни Староваськино, отслуживший с 1983 по 1985 годы в Германии. - Там я научился дисциплине, ответственности за себя и близких. Служба научила меня, что не существует невыполнимых задач. Там же я обрел товарищей. Сегодня наша «крылатая пехота» отметила очередную годовщину со дня образования воздушно-десантных войск. И радует, что здесь, у военкомата собрались десантники разных возрастов. И митинг, стал больше, чем официальное мероприятие – это живой диалог поколений.

Перед собравшимися выступил руководитель Мишкинского отделения «Боевое братство» Александр Дмитриев:

- В этот день мы собираемся вместе, чтобы почтить память наших боевых товарищей, вспомнить годы службы, встретиться с друзьями и вновь почувствовать силу десантного братства.

В своем выступлении он отметил, что для России воздушно-десантные войска - это символ настоящего боевого духа, мужества и чести. Голубые береты давно уже стали знаком высочайшего профессионализма и готовности первыми встать на защиту национальных интересов. История России знает немало подвигов ВДВ. Подвиг знаменитой шестой роты - один из таких примеров.

Десантник Георгий Зайнулин вспомнил, как в школьные годы занимался с мишкинскими ребятами в военно-патритическом клубе «Десантник», как совершали свои первые прыжки с парашютом. Вместе со своим сверстником Андреем Александровым вспомнили своих одноклассников-десантников Анатолия Баязова и Георгия Янсубаева, которых уже нет среди нас.

В этот день были помянуты десантники-участники СВО, которые погибли, защищая Родину. Убеленные сединами ветераны и молодые люди, объединенные духом десантного братства, в этот день были как никогда близки друг другу. Да, нелегкий путь в 96 лет прошли воздушно-десантные войска. Они отмечены подвигами, мужеством, любовью к стране и близким. Крепкие парни, прошедшие годы службы в десантных войсках, до сих пор едины и непобедимы в своих чистых помыслах через всю жизнь пронести верность десантуре. И лозунг крылатой пехоты, внуков и правнуков дяди Васи Маргелова «Никто, кроме нас» актуален по сей день.

Верные своим воинским традициям десантники возложили цветы и на Мемориале Победы. Далее они в составе колонны, расцвеченной флагами ВДВ, совершили автопробег.

На своей странице в соцсети руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Рамиль Салихов поделился:

- После официальной части мы поехали к нашим старейшинам. Посетили пожилых десантников района - тех, кто стоял у истоков, кто еще помнит ту самую «школу жизни» без всяких поблажек. Им наши низкий поклон и отдельное спасибо за теплый прием. А уже потом мы устроили всё, как положено - традиционные шашлыки в беседке на Сабантуйской площади.

И вот там, за дымком, пошли настоящие разговоры. Кто служил в «голубых беретах», кто в спецназе ГРУ, кто в разведке - традиции у всех отличаются, но дух один. Мы вспоминали смешные и нелепые случаи. Были и курьезные случаи, которые чудом не закончились трагически - спасибо судьбе, ангелам-хранителям и, наверное, той самой десантной удаче, что пронесли тогда.

Но, к сожалению, были и горькие минуты. Погоревали. Мы вспомнили тех ребят, которые в прошлом году стояли с нами здесь, на этом самом месте, жарили шашлыки и смеялись. А в этом году их уже нет среди нас. И военные действия, и просто трагические случайности - никто из нас от этого не застрахован. Как говорится, никто, кроме Бога не знает, что будет с нами завтра, через минуту, а тем более - в следующий второй август.

И поэтому, братья, я прошу вас - давайте учиться жить сегодняшним днем.

Появляйтесь на таких встречах, общайтесь. Я прекрасно знаю, как тяжело бывает отключиться от болей войны, страшных картин, которые стоят перед глазами. Но поверьте, именно такие вот собрания, теплая компания, добрые анекдоты и воспоминания - они лечат.

Хочу пожелать своим «служакам», да и всем вам, крепчайшего сибирского здоровья, семейного счастья и, самое главное, мирного неба!

Мы знаем цену этому слову.

Светлана Тоймурзина