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Подписаться на Я.Новости75 лет Победы

Культура

Культура
25 Сентября , 12:39
Марий форум в РБ
Культура
25 Сентября , 11:32
«Марий форум-2021»
Культура
6 Сентября , 16:16
Глава Башкирии поручил главам районов поддержать "Пушкинскую карту"
Культура
25 Августа , 14:51
В Башкирии фильм "Уфа - город-герой труда" попал в "КиноПоиск"
Культура
20 Августа , 18:44
Знаменитая певица из Уфы призвала своих фанатов сделать вакцину от ковида
Культура
5 Августа , 15:22
Андрей Назаров поделился впечатлениями о премьере оперы «Дон Кихот» в Большом театре
Культура
4 Августа , 10:11
Артисты из Башкирии представили в Москве спектакль «Дон Кихот»
Культура
31 Июля , 21:34
В Башкирии собрал аншлаг Поезд Победы прибывший в Уфу
Культура
15 Июля , 22:18
В кинотеатрах Башкирии пройдет показ фильма об Уфе
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Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

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