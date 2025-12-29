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Культура

Культура
28 Июля , 05:33
В Буздяке открыли памятный камень, посвященный башкирскому роду Канглы
Культура
23 Июня , 06:23
Писатель-краевед Геннадий Легостаев дал интервью районной газете
Культура
23 Июня , 05:53
Культработники РДК подготовили для  подростков развлекательную программу
Культура
9 Июня , 10:54
В Мишкино состоялась презентация книги Инессы Степановой «Авамын муро книгаже»
Культура
8 Мая , 06:44
Татьяна Кузьмина победила на Республиканском профсоюзном конкурсе чтецов
Культура
8 Мая , 06:44
В Мишкино отпраздновали 81-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Культура
14 Апреля , 06:33
Культработнику Ирине Имаевой вручена государственная награда
Культура
1 Апреля , 06:06
Преподаватель ДШИ Н. Иванова награждена государственной наградой
Культура
1 Апреля , 05:11
В районном Дворце культуры состоялся творческий вечер «Театр - волшебный мир»
Культура
24 Марта , 05:59
Во Дворце культуры села Мишкино состоялся благотворительный концерт
Культура
13 Марта , 10:16
В деревне Кайраково прошел яркий семейный фестиваль
Культура
11 Марта , 06:50
Фонд грантов Главы Башкирии объявил конкурс для защитников родных языков
Культура
25 Февраля , 09:27
В Мишкино состоялся Открытый районный праздник «Проводы зимы»
Культура
25 Февраля , 08:18
В районном Дворце культуры прошло праздничное мероприятие
Культура
24 Февраля , 09:48
В РДК прошли выставки и состоялись лекции
Культура
3 Февраля , 06:59
Во Дворце культуры прошел историко-патриотический час
Культура
30 Января , 07:07
В Кайраковском СДК прошло мероприятие «Мы за чаем не скучаем»
Культура
13 Января , 06:10
60-летие отметил музыкант Кайраковского СДК Юрий Иликаев
Культура
29 Декабря 2025, 05:17
Зрители Мишкинского района узнали «Где искать перо Жар-Птицы»
Культура
28 Ноября 2025, 09:22
В районном Дворце культуры прошел торжественный вечер, посвященный Дню матери
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