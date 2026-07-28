В Буздяке открыли памятный камень, посвященный башкирскому роду Канглы

В селе Буздяк состоялось открытие памятного камня, который посвящен роду Канглы. Этот монументальный знак уважения и памяти, четырехтонный гранитный исполин, доставленный активистами из Учалов, будет напоминать землякам о глубоких корнях и богатой истории Башкортостана.

Родовой камень установлен в сквере перед зданием Администрации муниципального района Буздякский район. Церемония началась с проникновенных мелодий курая в исполнении Рията Тимирова. Затем прозвучали отрывки из дастана Ф. Туғызбаевой «Ҡаңлым - Һомайғоштоң ҡәлғәһе» в чтении Айгиза Ахметова и Искандера Давлетбаева. Ведущие поприветствовали собравшихся, подчеркнув историческую важность момента:

- Сегодня великий день для нас. Мы открываем памятный камень рода Канглы. Он станет символом духа, единства и силы наших предков, передаваемых сквозь века.

И как говорит Глава Башкортостана Радий Хабиров: «Если чтить память предков, то дела будут идти хорошо».

В церемонии приняли участие почётные гости и представители рода Канглы со всех уголков республики. Перед собравшимися выступил глава администрации Буздякского района Ильнур Игдиев. Он сказал, что памятный камень является символом единства поколений и уважения к предкам.

Почётным гостем мероприятия стал Герой России Денис Чернавин. Денис Юрьевич отметил, что на передовой бойцы Башкортостана показывают достойные результаты, пример настоящей отваги и мужества, стойкости, смелости и решительности башкирского народа и поблагодарил местных жителей за поддержку и помощь в организации гуманитарной поддержки.

Один из потомков рода - Артур Алакаев рассказал, кто такие Канглы, и почему именно здесь решено открыть памятный камень.

Гости праздника смогли осмотреть выставки сувенирной продукции, баннеры с изображением фамильных шежере, приняли участие в мастер-классах, возложили цветы к бюсту Муллаяна Халикова во дворе школы № 1 райцентра.

В пленарной части прошел съезд делегатов рода Канглы, избраны члены Совета общественной организации «Род Канглы». В рамках концертной программы выступили представители родов Алакаевых, Сыртлановых, Бабичей, Кинзикеевых и другие.

Познавательный экскурс по роду Канглы провел российский историк, кандидат исторических наук, журналист, продюсер, ведущий и автор телепроектов Салават Хамидуллин.

Почётное право открыть памятный камень и мемориальную доску было предоставлено главе района Ильнуру Игдиеву и руководителю оргкомитета съезда рода Канглы Артуру Алакаеву.

Согласно древней мусульманской традиции, был совершён обряд освещения памятного камня и мемориальной доски. Обряд провел имам-мухтасиб местной мусульманской организации «Махалля села Буздяк» Фарит хазрат Гиззатуллин. Священнодействие, совершённое по древним канонам, придало особую духовную значимость этому историческому моменту. В знак глубокого уважения и светлой памяти предкам рода Канглы участники церемонии возложили живые цветы к подножию памятного камня. Каждый цветок стал символом благодарности и преемственности поколений.

Культурную программу продолжил Шамиль Юсупов, исполнивший башкирскую песню «Уралым». Мелодия, полная любви к родной земле, наполнила сердца присутствующих чувством гордости и единства.

Род Канглы относится к северо-западной группе башкирского народа, селения которого расположены на территории Буздякского, Благоварского, Бирского, Дюртюлинского, Кушнаренковского, Мишкинского, Туймазинского районов Республики Башкортостан. Сейчас выделяются следующие деревни, основанные башкирами рода Канглы в Буздякского районе: Буздяк, Канлы-Туркеево, Урзайбашево, Шланлыкуль, Таллыкуль, Сабай, Сабанай, Тюрюш, Киска-елга, Старотавларово, Кузеево, Старые Богады, Якупово, Шигаево, Сыртланово. В Благоварском районе - Старые Санны, Старый Сынташ, Новый Сынташ, Староамирово; Верхнелачинтау, Нижнелачинтау, Новобаишево Бирского района; в Дюртюлинском районе - Староуртаево, Новоуртаево, Старобаишево, Москово, Аканеево, Каишево, Урманасты; в Кушнаренковском районе Ахметово, Гумерово, Чирша-Тартыш, Карача-Елга; в Мишкинском районе Большие Шады, Кигазытамак; в Туймазинском районе - Кандрыкуль, Кандры-Кутуй, Кандры-Тюмекеево, Урмекеево.

- Сегодня мы стали свидетелями исторического события, - говорит Сания Бикмухаметова. - Этот камень - символ нашей жизни, нашего единства. Это наследие, которое перейдёт из поколения в поколение. Пусть каждый, кто придёт сюда, почувствует силу наших предков.

Открытие памятного камня рода Канглы стало не просто данью прошлому, но и живым мостом в будущее, объединившим всех, кто чтит свои корни и стремится сохранить культурное наследие для грядущих поколений.

Светлана Тоймурзина