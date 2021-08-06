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Год экологии

Год экологии
6 Августа , 16:54
В Башкирии локализованы все лесные пожары
Год экологии
30 Июля , 18:19
Комиссия ЮНЕСКО посетит геопарк «Торатау» в Башкирии
Год экологии
27 Июля , 11:20
В 2021 году на реализацию нацпроектов в Башкортостане направят 27 млрд рублей
Год экологии
21 Июля , 16:30
С вниманием к окружающей среде: АО «Транснефть – Урал» ведет постоянный экологический мониторинг
Год экологии
21 Июля , 16:26
Энергосбережение помогает экономить: вАО «Транснефть – Урал» снизили расходы на энергоресурсы
Год экологии
16 Июля , 10:02
Преподавать финансовую грамотность начнут во всех школах Башкортостана
Год экологии
16 Июля , 09:39
В Башкортостане волонтеры будут помогать в пунктах вакцинации
Год экологии
16 Июля , 09:26
Информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Башкортостан
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