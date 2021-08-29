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Экономика

Экономика
29 Августа , 11:29
В Башкирии обсудили вопрос развития экспорта
Экономика
28 Августа , 18:05
Уфимцы, по предложению Главы Башкирии, сами определят, какой парк благоустроить первым
Экономика
28 Августа , 17:53
Хобби жителя Уфы переросло в возможность заработка
Экономика
26 Августа , 21:14
Глава Башкирии назвал города-победители в конкурсе по формированию комфортной среды
Экономика
10 Августа , 13:53
Глава Башкирии сообщил об открытии развязки на Заки Валиди
Экономика
7 Августа , 10:37
Глава Башкирии рассказал Владимиру Путину о планах реализуемых в республике
Экономика
7 Августа , 00:19
Владимир Путин в Башкирии принял участие в открытии завода по производству цемента
Экономика
21 Июля , 18:13
Башкирия представила на авиасалоне МАКС-2021 обновленный вертолет
Экономика
15 Июля , 18:29
В Башкирии продолжается установка камер видеофиксации нарушений
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Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

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