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9 Мая - День Победы

9 Мая - День Победы
27 Июля , 11:32
Награждение военнослужащих ВМФ государственными наградами России
9 Мая - День Победы
18 Июня , 11:22
Ветераны СВО в Башкортостане могут пройти I этап диспансеризации за один день
9 Мая - День Победы
25 Мая , 11:20
Радий Хабиров наградил победителей смотра-конкурса парадных расчётов
9 Мая - День Победы
25 Мая , 10:50
Радий Хабиров поблагодарил участников СВО за эмоции во время парада Победы
9 Мая - День Победы
12 Мая , 07:07
У дома ветерана Г. Нурисламова из д.Малые Шады прошло чествование.
9 Мая - День Победы
9 Мая , 17:28
Радий Хабиров: «Мы будем бережно хранить великое наследие поколения победителей»
9 Мая - День Победы
9 Мая , 07:53
Радий Хабиров возложил венок к Вечному огню в уфимском парке Победы
9 Мая - День Победы
9 Мая , 07:46
Радий Хабиров в День Победы возложил цветы к памятнику Минигали Шаймуратова
9 Мая - День Победы
8 Мая , 12:50
Радий Хабиров: «У нашего народа нет памятнее даты, чем День Победы»
9 Мая - День Победы
6 Мая , 09:34
Великая Отечественная война в воспоминаниях ее участников и детей войны
9 Мая - День Победы
20 Апреля , 11:20
В Башкирии высадят около 2 миллионов деревьев в ходе акции «Сад памяти»
9 Мая - День Победы
13 Марта , 11:50
Р. Хабиров навестил ветерана Великой Отечественной войны Габдрашита Аглиуллина
9 Мая - День Победы
8 Ноября 2025, 07:08
О ветеране Великой Отечественной войны Б. Янышеве из Мишкинского района
9 Мая - День Победы
8 Октября 2025, 09:29
В Башкирии временно прекратят телевещание
9 Мая - День Победы
6 Сентября 2025, 18:13
Гостей фестиваля «Башкорт аты» ждет театрализованное представление
9 Мая - День Победы
29 Июля 2025, 09:30
В Башкортостане более 200 предприятий приняли участие в федеральном проекте
9 Мая - День Победы
12 Июля 2025, 12:50
Нацпроект помог обновить автопарк Аскинской больницы
9 Мая - День Победы
24 Июня 2025, 10:09
Абитуриенты Башкортостана смогут поступить в вуз через Портал госуслуг
9 Мая - День Победы
31 Мая 2025, 07:58
Оксана Федорова: Башкирия – номер один по книжной теме
9 Мая - День Победы
25 Мая 2025, 10:02
Молодежь в науке: X Всероссийская молодежная научно-практическая конференция
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