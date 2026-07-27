Награждение военнослужащих ВМФ государственными наградами России

Для матросов и офицеров российского Военно-Морского Флота преданность Отчизне всегда была и остаётся мощной духовной опорой, основой богатых флотских традиций.

Наша церемония проходит в Адмиралтействе, которое по праву является одним из главных символов развития и славы российского военного флота. Он создавался трудом, талантом, волей и победами многих поколений, и вы вписали свои имена в его великую историю. Моряки надводных и подводных сил, лётчики морской авиации, бойцы морской пехоты, береговых войск неизменно проявляют отвагу и мужество.

Ваши достижения, уважаемые товарищи, – это результат современных знаний, передовых профессиональных навыков. Вам выпало служить в сложный и очень ответственный период, обретать опыт в реальных боевых условиях, учиться грамотно и оперативно действовать в постоянно меняющейся обстановке, но тем выше ваши заслуги, ваш личный вклад в приумножение могущества Военно-Морского Флота страны, его развитие, в обеспечение интересов России и безопасности её граждан, вклад в нашу общую победу.

Благодарю вас за службу, уважаемые товарищи. Желаю новых больших свершений.

Спасибо.

А.Ульяненко: Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации!

Сегодня в этот знаменательный день для военных моряков я и вверенное мне соединение испытываем чувство гордости за принадлежность к самому технологичному виду Вооружённых Сил – Военно-Морскому Флоту.

Вручённая мне сегодня награда – это заслуга всего личного состава моей дивизии. Каждая пройденная миля, каждое успешное учение и боевой поход – это вклад военных моряков в укрепление обороноспособности страны.

Разрешите выразить слова благодарности Вам от всех военных моряков: от моряков-надводников, подводников, морских пехотинцев, лётчиков ‒ за Ваше непрерывное внимание к развитию Военно-Морского Флота.

Товарищ Верховный Главнокомандующий, все задачи, поставленные перед военными моряками, будут выполнены.

Спасибо.

В.Путин: Дорогие товарищи! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с высокими государственными наградами, с заслуженными государственными наградами.

Сейчас, когда вручал вам эти награды, в голову пришла самая простая, на первый взгляд тривиальная мысль: Россия может гордиться такими воинами, как вы.

С праздником, с Днём Военно-Морского Флота!