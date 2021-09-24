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Здравоохранение

Здравоохранение
24 Сентября , 11:17
В Башкирии зафиксировали всплеск заражений и смертей от COVID-19. Что поможет увеличить эффективность вакцин?
Здравоохранение
23 Сентября , 11:43
Замедлим эпидемию
Здравоохранение
14 Сентября , 16:27
Эффективность действия вакцины "Спутник Лайт" среди пожилых людей составила более 80 процентов
Здравоохранение
4 Сентября , 12:55
В Сан-Марино победили коронавирус благодаря российской вакцине
Здравоохранение
27 Августа , 20:49
В Башкирии благотворители помогают в строительстве хосписа
Здравоохранение
27 Августа , 14:29
В Башкирии медицинские специалисты рассказали о распространенных мифах о коронавирусе
Здравоохранение
20 Августа , 21:02
Привитые пациенты в 5 раз реже попадают в больницы: открытие ученых
Здравоохранение
19 Августа , 19:09
Ученые сделали вывод, что "Спутник V" не влияет на зачатие ребенка
Здравоохранение
18 Августа , 13:35
В России разыграют 100 тысяч рублей среди вакцинировавшихся
Здравоохранение
13 Августа , 19:29
В Башкирии 4 ребенка подключены к ИВЛ из-за коронавируса
Здравоохранение
11 Августа , 12:37
В США обнаружили штамм коронавируса «йота» с высокой летальностью
Здравоохранение
10 Августа , 18:11
Ревакцинация от коронавируса: ответы на главные вопросы
Здравоохранение
6 Августа , 10:58
В Башкирии невакцинированными остались лишь 10 процентов врачей
Здравоохранение
5 Августа , 14:40
Территория здоровья
Здравоохранение
2 Августа , 16:42
Число вакцинированных от коронавируса в Башкортостане приблизилось к 1 млн человек
Здравоохранение
30 Июля , 11:28
В Башкирии начинается вакцинация сельских жителей в рамках проекта «Здоровое село»
Здравоохранение
27 Июля , 12:23
Погибающие от коронавируса американцы умоляют сделать им прививку
Здравоохранение
27 Июля , 11:32
В Мишкинском районе бесплатную прививку от COVID-19 можно сделать в поликлинике
Здравоохранение
27 Июля , 11:28
Фарида Гизитдинова из села Мишкино с малолетнего возраста мечтала стать медицинским работником
Здравоохранение
24 Июля , 15:23
Работников уклоняющихся от вакцинации без причины разрешили отстранять от работы
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Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

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