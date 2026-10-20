Гордимся нашим спортсменами!

Он прошел среди районных и городских ветеранских организаций в ТРЦ «Планета» города Уфы.

В турнире приняли участие команды из 18 районов. Атмосфера была по-настоящему соревновательной и в то же время очень тёплой: здесь ценили не только результат, но и уважение к соперникам, верность традициям городошного спорта.

Турнир был посвящён 40‑летию со дня создания Всероссийской и Башкортостанской общественной организации ветеранов.

В результате захватывающей борьбы определились победители. Первое место заняла команда Совета ветеранов Орджоникидзевского района города Уфы, второе - команда Мишкинской районной организации ветеранов, третье - команда Совета ветеранов Ленинского района г. Уфы.

Команду Мишкинского района достойно представили Виталий Янкиев, Александр Мурзабаев и Елизавета Русинова. Наши спортсмены показали отличную технику, выдержку и командный дух - выступили по-настоящему сильно!

В упорной и зрелищной борьбе наша команда дошла до решающего момента: в дополнительной битве за 2‑е место она обыграла команду Ленинского района города Уфы. Это победа характера - когда каждый бросок важен, а исход решают доли секунды и твёрдость руки.

Чемпионом турнира стала команда Орджоникидзевского района города Уфы. Поздравляем коллег с заслуженным титулом! Победители и призеры были награждены кубками, медалями, дипломами и подарками.

Турнир прошел на высоком уровне; принято решение проводить его ежегодно. Все ветераны были вдохновлены, загорелись желанием активно тренироваться и в будущем бороться за призовые места.

Особую благодарность ветераны выражают генеральному директору ТРЦ «Планета» Заураду Юмакаеву, который первым в республике построил две городошные площадки для всех желающих заниматься этим видом спорта и внёс большую лепту в проведение ветеранского турнира. По просьбе ветеранской организации команда Заурада Ураловича организовала горячее питание для всех участников, а также горячий чай под шатром у игровых площадок.

Городошный спорт для наших ветеранов не нов. В Мишкинском районе он начал активно развиваться в с 2004 года – момента основания площадки в райцентре. Основоположником городков является ветеран спорта Сайпаш Кугубаев. Мишкинец Алик Аликаев отметил, что каждый может заниматься этим видом спорта, но только с виду так легко играть в городки. На самом деле и бита тяжелая, и нужно еще уметь попасть. И попасть не так-то просто, необходимо иметь отличный глазомер, обладать такими физическими качествами как сила, выносливость, высокий уровень координации, знать и правильно применять технику броска. И самое главное, как в любом другом виде спорта, необходимо тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. А наградой за упорный труд будут и хорошее физическое здоровье, и заслуженные победы.

- Турнир прошел на призы Башкортостанской республиканской общественной организации ветеранов, - говорит председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Алена Фатхинурова. - От всей души благодарим организаторов за праздник спорта, а наших спортсменов - за то, что не боятся ставить высокие цели и уверенно их достигать. Вы - пример стойкости, мастерства и настоящей преданности любимому делу.

Светлана Тоймурзина, материал предоставил спорткомитет Мишкинского района