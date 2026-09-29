В селе Мишкино прошел Всероссийский день бега «Кросс нации»

Мероприятие началось с торжественного открытия. С приветственным словом к участникам обратились глава администрации Мишкинского района Лариса Александрова, председатель Совета Мишкинского района Валерий Гареев, председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Алёна Фатхинурова.

Почетным гостем на спортивном мероприятии стал многократный чемпион Республики Башкортостан и Российской Федерации Эдуард Айгузин. Для многих он - пример мужества и стойкости. А для спортсменов - настоящий авторитет. Его слова придали участникам дополнительную мотивацию. Видеть рядом человека, который прошел через испытания фронта и при этом сохраняет такую спортивную форму и силу духа - это лучшая мотивация бежать дальше и побеждать.

На старт вышли десятки участников - школьники, взрослые, целые семьи.

Атмосфера была невероятно заряженной - бодрые аплодисменты болельщиков, радостные крики поддержки, улыбки и смех. Многие пришли целыми командами - от трудовых коллективов до спортивных секций.

Особого внимания заслуживают самые юные участники - они бежали с таким азартом, будто это самое важное соревнование в жизни.

Дистанции были разные. Например, мальчики и девочки 2017 года рождения и младше бежали 300 метров.

Юноши 2011–2012 и 2009–2010 годов рождения преодолели дистанцию 2 000 метров. В VIP забеге дистанция была 600 метров. В нем приняли участие сотрудники администрации Мишкинского района. После мероприятия глава муниципалитета поделилась в соцсетях: «Сегодня коллектив администрации вышел на «Кросс нации». Пробежали, подышали воздухом, немного взбодрились. Честно говоря, после бумаг и кабинетов это прямо то, что нужно. Бег - отличная возможность размяться и переключить голову. Ну, а спорт хорошо сближает рабочий коллектив, это факт. Всем, кто нашёл силы выйти на старт, - респект».

Действительно, всероссийский день бега стал отличным поводом зарядиться энергией и испытать себя. Кросс объединил профессионалов и новичков, взрослых и детей - всех, кто неравнодушен к спорту и здоровому образу жизни.

- Со школьных времён занимаюсь спортом, вот уже семь десятков лет, -

- поделился 79-летний чемпион Леонид Иванов. - В здоровом теле - здоровый дух. Не пропускаю такие забеги, чего желаю и всем остальным.

С таким позитивным настроем на Сабантуйскую поляну пришли и другие участники кросса.

Показать свои спортивные возможности в этот день решила и автор этого материала. Признаться, я даже обрадовалась, когда мне попался номер «52», соответствующий моему возрасту. «Случайности не случайны» - решила я и стартовала с землячками на дистанцию один километр. Каким же моим восторгом и удивлением оказался результат - заняла второе место среди женщин 50-59 лет. Чемпионкой в нашей возрастной категории стала Марианна Пасечник из деревни Русское Байбаково.

Своими впечатлениями поделились участники семейного забега.

- Сегодняшний день стал для нашей семьи особенным, - сказал Василий Кутлуметов. - Для нас с женой Анастасией и сыном Павлом это был не просто спортивный праздник, а нечто гораздо большее. Мы работаем во Дворце культуры, и вся наша деятельность связана со сценой, творчеством, созданием праздничной атмосферы. Но мы твёрдо убеждены, что культура тела важна ничуть не меньше, чем культура духа. Спорт всегда был неотъемлемой частью моей жизни. Ещё в школе я старался не пропускать легкоатлетические соревнования и часто занимал призовые места. Супруга Анастасия тоже знает вкус побед: в студенческие годы она занималась спортивной аэробикой и гимнастикой, добивалась значительных результатов. Этот спортивный стержень, заложенный в детстве, помогает нам и сегодня. Особая гордость для нас - наш сын Павел. Ему 10 лет, он ученик 5 «Б» класса лицея №1. Павел занимается в кружке спортивного туризма центра «Путник». Мы видим, как спорт закаляет его характер, учит дисциплине, работе в команде и умению преодолевать трудности. Когда ребёнок видит, что мама и папа готовы надеть кроссовки и пробежать несколько километров ради общего удовольствия и здоровья, этот образ остаётся с ним навсегда.

Идти на дистанцию вместе, плечом к плечу, - вот главная победа. Сегодня мы бежали не за медалями и секундами, а собственным примером показать подрастающему поколению, что такое здоровый образ жизни.

Хорошие результаты показала и семья Хазиевых.

- Впечатление остались только положительные! – делится Ульяна Радионовна. - Во-первых погода очень сильно порадовала, во-вторых, массовость - здорово, что столько людей вышли на старт. Для нашей семьи это первый опыт выступления вместе, выиграть цели не было, просто поучаствовать. К спорту мы, конечно, относимся положительно. Супруг Станислав имеет физкультурное образование, работал несколько лет тренером в Ирсаевской школе, специализировался на легкой атлетике. Со школьных лет занимается футболом и сейчас продолжает участвовать в районных и республиканских соревнованиях. Иногда по вечерам бегает. Я сама тоже за спорт, мне больше нравится волейбол, много лет выступаю за район с женской командой. Нашему сыну Мирославу 5 лет. Любит кататься на велосипеде. Участвовать в кроссе вместе с родителями ему понравилось. Так что можно сказать, мы приобщаем его к спорту.

По итогам забегов победителей и призёров торжественно наградили грамотами и медалями. Но главным призом для всех стал заряд бодрости, и чувство гордости за себя: ведь выйти на старт и дойти до финиша - уже победа!

Светлана Тоймурзина