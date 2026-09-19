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Политика
19 Сентября , 05:33

Работа на избирательном участке № 2653 организована на хорошем уровне

В Башкортостане начался второй день голосования на выборах-2026

Работа на избирательном участке № 2653 организована на хорошем уровнеРабота на избирательном участке № 2653 организована на хорошем уровне
Работа на избирательном участке № 2653 организована на хорошем уровне


Голосование проходит с 8:00 до 20:00 по местному времени. Работа на избирательном участке № 2653 организована на хорошем уровне. Налицо кропотливая подготовка членов избирательной комиссии под руководствомпредседателя Анжелины Яманаевой.
- У избирателей – оптимистичный настрой. Работа проходит в спокойной, деловойобстановке, - говорит Анжелина Григорьевна.
А я бы добавила, что на УИК № 2653 доброжелательная атмосфера благодаря членам избирательной комиссии. Прекрасные женщины работают слаженно и встречают
мишкинцев милыми улыбками.
Первой сегодня проголосовала семейная пара Янкиевых. С легкой руки 78-летнего Семния Янкиевича и 77-летней Елизаветы Павловны и начался день выборов на данном участке.
– Будущее нам небезразлично, поэтому мы с радостью принимаем участие в таком событии, - сказали они.
Светлана Тоймурзина

Автор:Светлана Тоймурзина
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