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Политика

Политика
18 Сентября , 08:38
"Три дня голосования - это удобно для всех!"
Политика
18 Сентября , 07:47
Заслуженный работник культуры РБ Ирина Имаева сделала свой выбор
Политика
18 Сентября , 07:08
92-летняя Хамия Султаншина из села Мишкино проголосовала на УИК № 2653
Политика
18 Сентября , 05:05
На УИК № 2657 выборы идут активно
Политика
18 Сентября , 04:39
В 8 утра 18 сентября открылись двери УИК № 2657
Политика
27 Января , 12:27
Где смотреть ежегодное обращение Главы Башкирии к Курултаю
Политика
25 Ноября 2025, 09:40
Депутаты в Башкирии продлили налоговые льготы для военнослужащих СВО
Политика
28 Октября 2025, 14:42
Как направить обращение на Прямую линию с Радием Хабировым
Политика
27 Октября 2025, 08:51
Глава Башкирии проведет прямую линию в ноябре
Политика
7 Октября 2025, 04:17
Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днём рождения
Политика
17 Сентября 2025, 09:03
В Башкирии объяснили необходимость запрета на публикации о БПЛА-атаках
Политика
16 Сентября 2025, 09:10
В Башкирии запретили публиковать информацию о дронах и ПВО
Политика
15 Сентября 2025, 09:06
Глава Башкирии рассказал о предотвращении рейдерского захвата «Башкиравтодора»
Политика
14 Сентября 2025, 06:38
В Башкирии начался Единый день голосования
Политика
5 Сентября 2025, 09:20
Путин на ВЭФ: Россия строит экономику высоких зарплат и развивает Дальний Восток
Политика
31 Августа 2025, 09:59
Участник СВО отметил важность визита руководителя Башкирии в прифронтовую зону
Политика
31 Августа 2025, 08:00
Общественники Башкирии высоко оценили визит главы республики в зону СВО
Политика
19 Августа 2025, 13:30
Глава Башкирии создал аккаунт в российском мессенджере Max
Политика
1 Августа 2025, 09:43
Глава Башкирии продлил программу единовременных выплат контрактникам СВО
Политика
28 Июля 2025, 10:23
Хабиров: поддержка участников СВО — приоритетная задача для властей Башкирии
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