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Политика

Политика
23 Сентября , 15:34
Глава Башкирии принял участие в церемонии открытия европейского чемпионата профмастерства
Политика
21 Сентября , 14:26
"Я за однодневные выборы"
Политика
21 Сентября , 14:03
Явка на выборах в Башкирии составила более 72 процентов
Политика
21 Сентября , 13:51
На первом месте - гражданская позиция
Политика
21 Сентября , 13:37
Голосовали за будущее
Политика
21 Сентября , 12:23
С высокой гражданской позицией
Политика
20 Сентября , 14:00
В Башкирии в день выборов серьезных нарушений выявлено не было
Политика
20 Сентября , 12:34
«Башкирию можно отнести в число лидеров по грамотности проведения выборов»: мнение политолога
Политика
20 Сентября , 12:20
Глава Башкирии сообщил, что выборы в республике прошли на высочайшем уровне
Политика
19 Сентября , 22:40
В Башкирии приступили к подсчету голосов избирателей
Политика
19 Сентября , 20:41
В Башкирии завершилась процедура выборов
Политика
19 Сентября , 19:43
Несколько интересных историй произошедших во время выборов в Башкирии
Политика
19 Сентября , 16:28
60 процентов избирателей проголосовали в Башкирии по данным на 15.00
Политика
19 Сентября , 15:49
Глава Башкирии отдал свой голос на выборах депутатов Госдумы
Политика
19 Сентября , 14:27
В Башкирии на данный момент проголосовали более 53 процентов избирателей
Политика
19 Сентября , 12:02
В Башкирии стартовал третий день выборов депутатов в Госдуму
Политика
18 Сентября , 22:25
В Башкирии проголосовало почти 50 процентов избирателей: явка - 48,5%
Политика
18 Сентября , 17:07
В Башкирии к 15:00 проголосовали 1,09 млн избирателей
Политика
18 Сентября , 14:10
На некоторых избирательных участках Башкирии развернули пункты вакцинации
Политика
18 Сентября , 12:54
Госдума – для чего мы их выбираем и какими полномочиями наделяем
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