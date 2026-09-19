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Политика
19 Сентября , 13:48

Прожившая в браке 53 года супруги Мугаллимовы приняли участие в выборах

На избирательный участок № 2653 традиционно приходят семейными парами

Прожившая в браке 53 года супруги Мугаллимовы приняли участие в выборахПрожившая в браке 53 года супруги Мугаллимовы приняли участие в выборах
Прожившая в браке 53 года супруги Мугаллимовы приняли участие в выборах

Прожившая в браке 53 года супруги Мугаллимовы приняли участие в выборах. Вот уже больше полвека супруги живут в любви и согласии.
Данира Гильмияровна и Альфир Мугтасимович воспитали троих детей. Сейчас их продолжение в восьми внуках.
- В этом простом действии — идти на выборы вдвоем после 53 лет брака — заключена огромная мудрость, - говорит заместитель председателя Оксана Алиева. - Семейные пары часто отмечают, что приходят на участки ради благополучия своей семьи и будущего подрастающего поколения.
Супруги Мугаллимовы поделились, что участие в выборах - это обязательная личная ответственность каждого гражданина, которая напрямую влияет на развитие государства.
Светлана Тоймурзина

Автор:Светлана Тоймурзина
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