Прожившая в браке 53 года супруги Мугаллимовы приняли участие в выборах. Вот уже больше полвека супруги живут в любви и согласии.

Данира Гильмияровна и Альфир Мугтасимович воспитали троих детей. Сейчас их продолжение в восьми внуках.

- В этом простом действии — идти на выборы вдвоем после 53 лет брака — заключена огромная мудрость, - говорит заместитель председателя Оксана Алиева. - Семейные пары часто отмечают, что приходят на участки ради благополучия своей семьи и будущего подрастающего поколения.

Супруги Мугаллимовы поделились, что участие в выборах - это обязательная личная ответственность каждого гражданина, которая напрямую влияет на развитие государства.

Светлана Тоймурзина