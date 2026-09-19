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Политика
19 Сентября , 13:52

На избирательный участок № 2653 активно приходят люди разных возрастов

На выборы пришла семья Нургалеевых - мать с сыном

На избирательный участок № 2653 активно приходят люди разных возрастовНа избирательный участок № 2653 активно приходят люди разных возрастов
На избирательный участок № 2653 активно приходят люди разных возрастов

- Приятно видеть на избирательном участке родителей с детьми, - делится член комиссии Инна Яваева. - Отцы и матери, выполняя свое
гражданское право, показывают хороший пример своим чадам.
Да, глядя на ребятишек, даже вспомнила себя. В моем советском детстве родители также брали нас, детей, на выборы. Запомнилось то праздничное ощущение.
На выборы пришла семья Нургалеевых - мать с сыном. Глава семьи, Вадим Ралифович, сделал свой выбор в первый день выборов. Пришёл с утра, перед работой.
– Будущее нам небезразлично, поэтому мы с радостью принимаем участие в выборах, - сказала хранительница домашнего очага Гузель Марселевна.
Довелось мне поговорить с их сыном Динаром. Он студент 3 курса БФ УУНиТ. Молодой человек проголосовал впервые и был впечатлен событием и выразил свою позицию:
– Проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы – право каждого гражданина. Мы обязаны высказать свое мнение, обозначить позицию. Особенно это касается молодежи, ведь будущее в наших руках. Именно мы решаем, как будем жить, учиться, работать, чем будем заниматься. Каждый имеет право на собственное мнение и может его озвучить.
Светлана Тоймурзина

Автор:Светлана Тоймурзина
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