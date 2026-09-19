На избирательном участке работает блогер-наблюдатель

Информация о кандидатах доступна, фактов незаконной агитации нет. На УИК, как и вчера, много избирателей. Это радует, что мишкинцы активны и их волнует своё будущее, будущее села, и будущее нашего государства. А я - блогер-наблюдатель - на своём рабочем месте, фиксирую реальный ход избирательного процесса, слежу за соблюдением закона и прозрачностью выборов на участке - чем хочу укрепить доверие граждан к выборам!

Призываю тех земляков, кто еще не посетил избирательные участки, принять участие в голосовании, ведь каждый голос важен.

Светлана Тоймурзина