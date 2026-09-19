+16 °С
Ясно
ДзенАнтитеррор
Политика
19 Сентября , 07:42

На избирательном участке работает блогер-наблюдатель

Голосование проходит в спокойном режиме

На избирательном участке работает блогер-наблюдательНа избирательном участке работает блогер-наблюдатель
На избирательном участке работает блогер-наблюдатель

Информация о кандидатах доступна, фактов незаконной агитации нет. На УИК, как и вчера, много избирателей. Это радует, что мишкинцы активны и их волнует своё будущее, будущее села, и будущее нашего государства. А я - блогер-наблюдатель - на своём рабочем месте, фиксирую реальный ход избирательного процесса, слежу за соблюдением закона и прозрачностью выборов на участке - чем хочу укрепить доверие граждан к выборам!
Призываю тех земляков, кто еще не посетил избирательные участки, принять участие в голосовании, ведь каждый голос важен.
Светлана Тоймурзина

На избирательном участке работает блогер-наблюдатель
На избирательном участке работает блогер-наблюдатель
На избирательном участке работает блогер-наблюдатель
Автор:Светлана Тоймурзина
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru