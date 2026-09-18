Заслуженный работник культуры РБ Ирина Имаева сделала свой выбор

Наша землячка Ирина Имаева входит в число ярких и одарённых людей, которые сохраняют и приумножают уникальное культурное наследие нашей республики. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» балетмейстеру Мишкинского районного Дворца культуры Ирине Имаевой присуждена за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие хореографического искусства и культурно-просветительскую деятельность на территории района и республики. Ирина Елисеевна не просто профессионал своего дела, но и наставник, вдохновляющий детей и подростков на творчество. Её коллективы неоднократно радовали зрителей яркими выступлениями и завоёвывали награды на конкурсах разного уровня.

- Уверена, что на выборах важен каждый голос, - говорит Ирина Имаева.

Она подчеркнула важность осознанного подхода к выборам и призвала всех жителей района последовать ее примеру. Своим примером работник культуры показывает, что вне зависимости от профессии каждый ответственный житель региона может внести вклад в общее дело, обеспечив честное и прозрачное проведение народного волеизъявления.

Ирина Елисеевна отметила высокий уровень организации выборов, подчеркнув их легитимность и прозрачность. Она заявила, что полностью доверяет избирательной системе, так как видит открытость процедур и знает о работе членов комиссий.

Светлана Тоймурзина