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Политика
18 Сентября , 07:47

Заслуженный работник культуры РБ Ирина Имаева сделала свой выбор

Она проголосовала на избирательном участке № 2653

Заслуженный работник культуры РБ Ирина Имаева сделала свой выборЗаслуженный работник культуры РБ Ирина Имаева сделала свой выбор
Заслуженный работник культуры РБ Ирина Имаева сделала свой выбор

Наша землячка Ирина Имаева входит в число ярких и одарённых людей, которые сохраняют и приумножают уникальное культурное наследие нашей республики. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» балетмейстеру Мишкинского районного Дворца культуры Ирине Имаевой присуждена за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие хореографического искусства и культурно-просветительскую деятельность на территории района и республики. Ирина Елисеевна не просто профессионал своего дела, но и наставник, вдохновляющий детей и подростков на творчество. Её коллективы неоднократно радовали зрителей яркими выступлениями и завоёвывали награды на конкурсах разного уровня.
- Уверена, что на выборах важен каждый голос, - говорит Ирина Имаева.
Она подчеркнула важность осознанного подхода к выборам и призвала всех жителей района последовать ее примеру. Своим примером работник культуры показывает, что вне зависимости от профессии каждый ответственный житель региона может внести вклад в общее дело, обеспечив честное и прозрачное проведение народного волеизъявления.
Ирина Елисеевна отметила высокий уровень организации выборов, подчеркнув их легитимность и прозрачность. Она заявила, что полностью доверяет избирательной системе, так как видит открытость процедур и знает о работе членов комиссий.
Светлана Тоймурзина

Автор:Светлана Тоймурзина
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