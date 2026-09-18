- Три дня голосования - это удобно для всех, - говорит он. Кто-то работает, у кто-то на выходных свои дела. И проголосовать сегодня - это возможность спокойно распоряжаться своим временем в выходной день. Активность жителей района будет служить фундаментом легитимизации выборов, люди знают, что в депутаты идут те кандидаты, которых они поддерживают. Это не просто формальность, а реальная возможность повлиять на то, как будет развиваться наша инфраструктура, социальная сфера и экономика.

Рим Асхатович призвал жителей района проявить гражданскую позицию, прийти на избирательные участки и сделать осознанный выбор.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трёх дней - с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 часов.

Светлана Тоймурзина