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Политика
18 Сентября , 08:38

"Три дня голосования - это удобно для всех!"

Государственный инспектор по охране леса в отделе по Бирскому лесничеству ГКУ РБ «Управление лесничествами» Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан Рим Гильмутдинов сделал свой выбор и призвал земляков принять участие в государственном мероприятии

"Три дня голосования - это удобно для всех!""Три дня голосования - это удобно для всех!"
"Три дня голосования - это удобно для всех!"

- Три дня голосования - это удобно для всех, - говорит он. Кто-то работает, у кто-то на выходных свои дела. И проголосовать сегодня - это возможность спокойно распоряжаться своим временем в выходной день. Активность жителей района будет служить фундаментом легитимизации выборов, люди знают, что в депутаты идут те кандидаты, которых они поддерживают. Это не просто формальность, а реальная возможность повлиять на то, как будет развиваться наша инфраструктура, социальная сфера и экономика.
Рим Асхатович призвал жителей района проявить гражданскую позицию, прийти на избирательные участки и сделать осознанный выбор.
Напомним, что выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трёх дней - с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 часов.
Светлана Тоймурзина

Автор:Светлана Тоймурзина
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