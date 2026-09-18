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Политика
18 Сентября , 04:39

В 8 утра 18 сентября открылись двери УИК № 2657

18 сентября уже с первых минут открытия избирательного участка оживленно началась работа

В 8 утра 18 сентября открылись двери УИК № 2657В 8 утра 18 сентября открылись двери УИК № 2657
В 8 утра 18 сентября открылись двери УИК № 2657

Принять участие в выборах депутатов Государственной Думы одной из первых пришла 74-летняя Валентина Ишпахтина, вслед за ней потянулись и другие.

- Для участия в голосовании я прикреплена к избирательному участку № 2657, - говорит Валентина Павловна. – Пришла рано утром. В 8 утра перед нами выступила председатель комиссии Динара Владимирова. Она сказала, что участковая избирательная комиссия приступила к работе. И сообщила, что в настоящий момент в список избирателей по участку - 1 246. Стоя мы прослушали гимны РФ и РБ. Затем я исполнила свой гражданский долг, проголосовала за партию и кандидата, на которых возлагаю большие надежды. За то, что я проголосовала одной из первых, получила подарок – очень приятно.

Светлана Тоймурзина

Автор:Светлана Тоймурзина
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