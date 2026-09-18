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Политика
18 Сентября , 05:05

На УИК № 2657 выборы идут активно

Принять участие в выборах первой пришла семья Гареевых

На УИК № 2657 выборы идут активноНа УИК № 2657 выборы идут активно
На УИК № 2657 выборы идут активно


Глава семьи – главврач Мишкинской Центральной районной больницы. Вот что сказал Валерий Юрьевич:

- Обстановка на избирательном участке спокойная, рабочая. Наша комиссия работает уже не первый год. Коллектив дружный, сплоченный, добросовестный. Заметил, что население активно приходит, голосует. Это говорит о том, что нашим жителям небезразлична судьба нашей страны, региона, района. Выборы – одно из ярких и значимых событий, ведь они формируют жизнь гражданина и страны в целом. Радует, что мишкинцы понимают, что нельзя оставаться в стороне, от нашего решения многое зависит. Я считаю, что нам стоит выбрать людей с широким кругозором, которые будут легко ориентироваться в самых разных сферах, которым придется решать государственные вопросы.

Мы с семьёй пришли на избирательный участок одними из первых. Для нас это не просто традиция, а возможность показать детям, что значит быть ответственным за будущее своей страны.

Мы уверены: когда семья собирается вместе ради общего дела — это и есть настоящая сила. Пусть наш выбор будет осознанным, а день — добрым и тёплым.

Участвуем в конкурсе «Алга всей семьёй — на выборы».

Светлана Тоймурзина

 

 

 

 

На УИК № 2657 выборы идут активно
На УИК № 2657 выборы идут активно
На УИК № 2657 выборы идут активно
Автор:Светлана Тоймурзина
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