На УИК № 2657 выборы идут активно



Глава семьи – главврач Мишкинской Центральной районной больницы. Вот что сказал Валерий Юрьевич:

- Обстановка на избирательном участке спокойная, рабочая. Наша комиссия работает уже не первый год. Коллектив дружный, сплоченный, добросовестный. Заметил, что население активно приходит, голосует. Это говорит о том, что нашим жителям небезразлична судьба нашей страны, региона, района. Выборы – одно из ярких и значимых событий, ведь они формируют жизнь гражданина и страны в целом. Радует, что мишкинцы понимают, что нельзя оставаться в стороне, от нашего решения многое зависит. Я считаю, что нам стоит выбрать людей с широким кругозором, которые будут легко ориентироваться в самых разных сферах, которым придется решать государственные вопросы.

Мы с семьёй пришли на избирательный участок одними из первых. Для нас это не просто традиция, а возможность показать детям, что значит быть ответственным за будущее своей страны.

Мы уверены: когда семья собирается вместе ради общего дела — это и есть настоящая сила. Пусть наш выбор будет осознанным, а день — добрым и тёплым.

Участвуем в конкурсе «Алга всей семьёй — на выборы».

Светлана Тоймурзина