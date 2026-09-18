92-летняя Хамия Султаншина из села Мишкино проголосовала на УИК № 2653

- У избирателей – оптимистичный настрой, - делится председатель комиссии Анжелина Яманаева. - Работа идет в спокойной и деловой обстановке. Хороший пример гражданской активности показывают пожилые люди. Они голосуют за будущее, всегда оставаясь верными своему гражданскому долгу. Их волнует не только своя жизнь, но и то, как будут жить их дети, внуки, правнуки.

Активную гражданскую позицию проявила и 92-летняя жительница райцентра Хамия Султаншина. Она сказала, что понимает важность данного события, и пока позволяет здоровье, будет ходить на выборы. Хамия Рахимзяновна уверена, что избранные большинством депутаты будут стараться улучшать условия для жизни селян, отстаивать их интересы. А к тем, кто по уважительным причинам не может сам прийти на участок, осуществлен выезд на дом.

Светлана Тоймурзина