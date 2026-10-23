Более 100 спикеров и представители 10 стран примут участие в форуме в Уфе

«Евразия - это пространство совместных идей и проектов, где культурное многообразие и общие ценности являются не только идентичностью, но и важнейшим экономическим ресурсом. Наша совместная задача заключается в создании условий, чтобы общее наследие, язык, технологии и интеллектуальный ресурс запустили конкурентоспособные креативные продукты и сформировали экономическую пользу: совместные производства, дистрибуцию, обмен компетенциями и новые рынки. Башкортостан не случайно станет первой площадкой «Российской креативной недели – Евразия». Здесь, на стыке богатейшего наследия и современных индустрий, мы формируем общее пространство диалога и приглашаем страны Евразии к соавторству», — отметила президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

В деловой программе запланировано более 30 мероприятий с участием более 100 спикеров. Ожидается участие экспертов и представителей более 10 стран, среди которых Казахстан, Узбекистан, Армения, Турция, ОАЭ, Китай, Беларусь, Абхазия, Индия, Кыргызстан, Иран, Бразилия и Египет. Среди международных спикеров – основатель Международной недели моды в Маниле Бренч Белло (Филиппины), основатель Goobird Technology Сунь Бин (Китай), директор Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна Вардан Мкртчян (Армения), генеральный директор Freedom Events Виктория Торгунакова (Казахстан), советник президента Международного альянса БРИКС Натан Браун.

К обсуждению присоединятся представители администрации президента РФ, федеральных и региональных органов власти, институтов развития, бизнеса, технологических компаний, медиахолдингов и креативных индустрий. Программа выстроена вокруг трех треков: «Креаномика Евразии – кооперация на основе ценностей», «Многонациональное наследие как ресурс креативной экономики России» и «Креативный предприниматель – соавтор будущего». Дискуссии пройдут на четырех площадках – «Креаномика», «Контент», «Музыка» и «Дизайн, наследие, среда».

Тема главного пленарного заседания – «Россия и Евразия: объединение по ценностям». Участники обсудят формирование нового пространства международной кооперации на основе принципа «культурный суверенитет через открытость», предполагающего сохранение национальной идентичности и равноправное взаимодействие стран-партнеров. В центре дискуссии – объединение усилий стран Евразии для развития креативной экономики и создание условий для новых партнерств.

Один из главных вызовов для евразийской креативной экономики – переход от культурного обмена к полноценному рынку совместных продуктов. По исследованиям Единого центра креативной экономики, формирование такого рынка сдерживают недостаточное развитие механизмов совместного производства, оборота интеллектуальных прав и международной дистрибуции. Преодоление этих барьеров расширит возможности для экспорта креативных продуктов и обмена компетенциями.

Особое внимание форум уделит интеграции креативных индустрий в традиционные отрасли экономики. Дизайн, цифровые технологии, архитектура и медиа способны создавать дополнительную стоимость в промышленности, агробизнесе и туризме, повышая привлекательность территорий и качество жизни.

Башкортостан станет первой площадкой форума, объединив промышленный потенциал, многонациональное наследие и современные креативные индустрии. По данным правительства республики, валовая добавленная стоимость сектора в 2024 году превысила 61 млрд рублей, увеличившись за год примерно на 22%. К началу 2026 года в сфере работали более 9 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Потенциал региона демонстрируют и его креативные продукты. Международный успех башкирской группы AY YOLA, объединившей национальный эпос с современной музыкой, способствовал росту узнаваемости республики за рубежом. Согласно анализу Единого центра креативной экономики, Башкортостан воспринимается в зарубежных СМИ одновременно как промышленный партнер и территория самобытной современной культуры.

«Принимать такое значимое событие для нас большая честь и ответственность. Наша республика известна как один из самых креативных регионов России. В этой молодой сфере у нас трудится больше 10 тысяч предпринимателей. Мы разработали особые меры поддержки, в муниципалитетах и на уровне республики регулярно проводим «Часы креативных индустрий». В каждом городе и районе есть бизнес-шериф, который курирует это направление. Уже во второй раз в этом году будем вручать премию «Создатели» – кстати, церемонию награждения проведем именно в рамках Российской креативной недели. Мы запланировали несколько тематических площадок – для тех, кто работает в IT и медиа, снимает кино и рекламу, занимается музыкой и ее продвижением, а еще для архитекторов, дизайнеров и многих других. Будет что обсудить, о чем задуматься и что посмотреть. Подчеркну, что мы ждем не только тех, кто уже занят в креативных индустриях – приглашаем всех, кому интересна эта тема. Как знать, возможно, наш форум станет для кого-то хорошим стартом», — отметил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Деловая программа объединит пленарные, стратегические и отраслевые сессии, образовательные и практические форматы. Участники обсудят новые модели сотрудничества стран СНГ, взаимодействие с рынками Азии, Африки и Ближнего Востока, экспорт музыкального и аудиовизуального контента, развитие международных креативных альянсов и механизмов оборота интеллектуальных прав. Отдельное внимание уделят искусственному интеллекту и его влиянию на национальную идентичность, совместным образовательным проектам, развитию территорий через дизайн, гастрономию и наследие.

Музыкальный трек форума подготовлен совместно с Colisium – профессиональной площадкой для представителей музыкальной индустрии. 2–3 ноября музыканты, продюсеры, представители лейблов и концертных организаций обсудят стратегии продвижения на рынках СНГ и Азии, развитие артистического менеджмента, стримингов и международной дистрибуции, влияние искусственного интеллекта на музыкальное производство, этно-футуризм и нео-фолк как перспективные направления экспорта.

В рамках форума также запланированы креативное ЭКСПО, кинопремьеры с обсуждением, лекторий по интеллектуальной собственности и специальные проекты. 4 ноября гостей ожидает обширная культурная программа.

Организаторы: Единый центр креативной экономики (АНО «Креативная экономика») и Правительство Республики Башкортостан. Регистрация доступна на сайте форума, деловая программа опубликована, список спикеров будет дополняться.

https://mgazeta.com/news/novosti/2026-10-22/bolee-100-spikerov-i-predstaviteli-10-stran-primut-uchastie-v-forume-v-ufe-4852361