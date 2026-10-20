Супруги Ялкаевы из деревни Чебыково отметили золотую свадьбу

Истинная любовь - она, как золото, никогда не тускнеет и с годами становится лишь ценнее. Золотой юбилей свадьбы - одно из самых значимых событий в жизни семьи. Это важная страница семейной летописи, незабываемый и счастливый момент. Пятьдесят лет рука об руку - настоящий пример любви, верности и взаимной поддержки. Супруги, отметившие полувековой союз, всегда вызывают восхищение.

Хочется рассказать о замечательной семейной паре, прожившей в любви и согласии пятьдесят счастливых лет и доказавшей, что есть на свете взаимная любовь, уважение, доверие и преданность. Речь пойдет о жителях деревни Чебыково – Георгии Яковлевиче и Надежде Александровне. За пятьдесят лет совместной жизни они смогли не только сохранить взаимопонимание, мир и лад в семье, но и стать примером для своих пятерых дочерей. Они нашли свою дорогу в жизни. Старшие дочери живут в райцентре. Светлана Алтынбаева 22 года работает в магазине «Радуга», Ольга Иманбаева - 15 лет в магазине «21 век». Три сестры нашли свое призвание за пределами района. Галина Гареева работает поваром в школе Дюртюлинского района, она пошла по стопам матери, подарила жизнь пятерым детям, нынче 10 октября ее наградили медалью «Материнская Слава». Валентина Сабирова – врач-кардиолог, трудится в городе Уфе, Людмила Вачукова стала педагогом. Она работает учителем начальных классов в школе Благовещенского района, имеет высшую категорию.

Сейчас дедушку и бабушку радуют 14 внуков. Родителей дочери почитают, помогают по мере возможности. Обожают Надежду Александровну и Георгия Яковлевича и младшее поколение, ведь бабушка Надя - самая добрая , нежная и заботливая. А с дедом Георгием можно поделиться своими успехами и получить мудрый совет. Они переживают за старшего внука Данила (сына дочери Ольги), который защищает родину. Он - участник специальной военной операции.

- Пятьдесят лет пролетели, как один день, - делятся супруги. - Все эти годы мы прошли рука об руку.

Да, их память хранит только счастливые, светлые моменты жизни, оставляя за гранью трудности и проблемы, которые преодолели вместе. Все решения всегда принимали сообща, всегда советуются – и это правильно.

- Мы даже, вдруг поругавшись, не можем долго не разговаривать друг с другом, - говорят они. - Все равно общие дела и заботы объединят. Да и зачем это, ведь все можно решить спокойно, разговором. Главное не терять интерес к жизни, так же любить друг друга, и все будет хорошо.

С каждым днем их преданность и забота друг о друге лишь крепнут. Хранительница домашнего очага признается, что с годами особенно ценишь поддержку любимого человека, зная, что можешь рассчитывать на него в любой ситуации. Когда возникают проблемы со здоровьем – он рядом, ее опора. У него трудности – она всегда поможет и словом, и делом. Их союз оказался по-настоящему крепким, а любовь – бесконечной.

Супруги Ялкаевы излучают радость и счастье, словно познакомились лишь вчера. Они с удовольствием делятся историями о своей семейной жизни, с любовью говорят о детях и с юмором вспоминают о своем стремительном решении создать семью.

Судьба их свела в родной деревне Чебыково. Вместе учились в одной школе и после ее окончания поступили в Бирский ГПУ № 46. Георгий Яковлевич выучился на плотника, но пошел работать не по специальности - устроился в мостостроительное управление № 17. Ему довелось строить мост и в родном районе – через реку Шады. Хоть работа монтажника железностроительных конструкций и устраивала Георгия Ялкаева, но все же он стремился к специальности водителя. Спустя время целенаправленное желание воплотилось в реальность: выучился и стал первоклассным водителем. Во время полевого сезона крутил баранку ГАЗ-53, затем работал водителем в автоклубе Мишкинского отдела культуры, в колхозе «За коммунизм», Бирском РО «Сельхозтехника», хозяйствах «Рассвет» и «Зенит». Сейчас он на заслуженном отдыхе. В настоящее время имея в собственности ГАЗ -53, Георгий Яковлевич в своей деревне - первый помощник сельчанам – кому сено привезти, кому дрова и стройматериалы – всегда пожалуйста.

Надежда Александровна после окончания ГПТУ № 46 пять лет работала штукатуром-маляром. Затем трудоустроилась в колхозе «За коммунизм», на протяжении многих лет она была и строителем, и дояркой, и техническим работником. Далее она перешла в ПМК-23 «Башсельхозстрой», оттуда и вышла на пенсию.

Эта счастливая супружеская пара, прожившая в любви и согласии столь долгий срок, вызывает искреннее восхищение и глубокое уважение. Глядя на их одухотворенные, добрые лица, понимаешь, почему пятидесятилетний юбилей совместной жизни называют золотой свадьбой.

Светлана Тоймурзина