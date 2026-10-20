Прошел экологический субботникк на водоеме

Мишкинцы зовут ее просто - пруд «у заправки». К этому водоему уже все привыкли, как-то трудно здесь место без воды уже и представить. Природа здесь красивая, ехать далеко не надо, развелось много рыбы – караси и щуки. К сожалению, вся эта территория находилась в плачевном состоянии: всюду лежали пластиковые и стеклянные бутылки, битое стекло, железные банки, полиэтиленовые пакеты и другой бытовой мусор, который принесли с собой отдыхающие и оставили его там, совершенно не задумываясь о последствиях.

«Субботник по очистке пруда - это отличный пример заботы об экологии и благоустройства местной территории», - решили сотрудники Центра «Путник» и своим примером показали правильное отношение к природе.

За короткое время с берегов пруда был собран мусор, оставшийся после отдыхающих и рыбаков. Все были на позитиве, несмотря на некоторый осадок в душе из-за бескультурья людей, которые позволяют себе устраивать свалки в местах отдыха. Результатом работы трудового десанта стали мешки с мусором. Видно мишкинцы и гости села отдохнули здесь на славу, коль набралось столько мусора! Но, по сравнению с предыдущими годами, по словам директора центра «Путник» Вячеслава Князева прибрежная зона в этом году все же была чище. Подводя итог, можно сказать, что за небольшой промежуток времени участники проделали огромную и нужную работу. Мешки с бытовым мусором были вывезены на свалку. Участники субботника своим поступком доказали, что любят и ценят свое село и окружающую его природу!

- Было бы хорошо, если бы отдыхающие и рыбаки не нарушили наведенный там порядок, - делится Вячеслав Айнушевич. - Давайте уважать труд других, заботится об окружающей нас природе, убирать мусор после пикников. Если каждый начнет с себя, не кивая на других, то эта задача вполне решаема! Целью экологической акции была не только очистка берега реки от мусора, но и воспитание экологической культуры, привлечение внимания односельчан к вопросам экологии и бережного отношения к природе.

Работа по очистке берегов от мусора, по уборке несанкционированных свалок и наведению порядка на территории поселения должна быть продолжена. Но до тех пор, пока мы не поменяем сознание наших граждан, чтобы они перестали мусорить, мы не добьемся видимого результата.

Светлана Тоймурзина