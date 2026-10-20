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Общество
20 Октября , 04:44

Прошел экологический субботникк на водоеме

У села Мишкино есть прекрасная достопримечательность природы, которая своего имени так и не получила

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Прошел экологический субботникк на водоемеПрошел экологический субботникк на водоеме
Прошел экологический субботникк на водоеме

Мишкинцы зовут ее просто - пруд «у заправки». К этому водоему уже все привыкли, как-то трудно здесь место без воды уже и представить. Природа здесь красивая, ехать далеко не надо, развелось много рыбы – караси и щуки. К сожалению, вся эта территория находилась в плачевном состоянии: всюду лежали пластиковые и стеклянные бутылки, битое стекло, железные банки, полиэтиленовые пакеты и другой бытовой мусор, который принесли с собой отдыхающие и оставили его там, совершенно не задумываясь о последствиях.
«Субботник по очистке пруда - это отличный пример заботы об экологии и благоустройства местной территории», - решили сотрудники Центра «Путник» и своим примером показали правильное отношение к природе.
За короткое время с берегов пруда был собран мусор, оставшийся после отдыхающих и рыбаков. Все были на позитиве, несмотря на некоторый осадок в душе из-за бескультурья людей, которые позволяют себе устраивать свалки в местах отдыха. Результатом работы трудового десанта стали мешки с мусором. Видно мишкинцы и гости села отдохнули здесь на славу, коль набралось столько мусора! Но, по сравнению с предыдущими годами, по словам директора центра «Путник» Вячеслава Князева прибрежная зона в этом году все же была чище. Подводя итог, можно сказать, что за небольшой промежуток времени участники проделали огромную и нужную работу. Мешки с бытовым мусором были вывезены на свалку. Участники субботника своим поступком доказали, что любят и ценят свое село и окружающую его природу!
- Было бы хорошо, если бы отдыхающие и рыбаки не нарушили наведенный там порядок, - делится Вячеслав Айнушевич. - Давайте уважать труд других, заботится об окружающей нас природе, убирать мусор после пикников. Если каждый начнет с себя, не кивая на других, то эта задача вполне решаема! Целью экологической акции была не только очистка берега реки от мусора, но и воспитание экологической культуры, привлечение внимания односельчан к вопросам экологии и бережного отношения к природе.
Работа по очистке берегов от мусора, по уборке несанкционированных свалок и наведению порядка на территории поселения должна быть продолжена. Но до тех пор, пока мы не поменяем сознание наших граждан, чтобы они перестали мусорить, мы не добьемся видимого результата.
Светлана Тоймурзина

Автор:Светлана Тоймурзина
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