Корреспондент Светлана Тоймурзина поделиться воспоминаниями своего детства.

Отец - это не просто мужчина, который живет в семье, он первый герой ребенка! Именно любящий папа помогает дочке или сыночку становиться уверенными в себе, формирует характер и закладывает основы жизненных принципов.

Я хочу поделиться воспоминаниями своего детства. До 1983 года мы с семьей жили в селе Богучаны Красноярского края. Зимние вечера у нас проходили за чтением. И особенно запомнилось, как в восьмилетнем возрасте из уст папы я услышала трогательную историю о собаке. Рассказ писателя Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо» папа читал нам вслух из литературного журнала. Я училась тогда во втором классе и помню, как до слез меня тронуло это произведение. Искренне переживала за бедного пса, что он остался один, когда его любимого хозяина, Ивана Ивановича увезли в больницу. Затаив дыхание я слушала, как Бим, не теряя надежды, отправился на поиски. Мне хотелось узнать, а что же дальше и днем, после школы я продолжала читать продолжение истории Бима о том, как он скитаясь по городу, встречал самых разных людей - и добрых, и жестоких. Я горько плакала, когда пройдя многие испытания и почти дождавшись хозяина, во время отлова собак Бим попал в приют. История печальная - хозяин застал на месте уже только тело Бима. Это произведение перевернуло мою детскую душу. Почти все действия в повести описаны глазами Бима - он воспринимал мир по своему. Теперь то, будучи взрослой, я уже понимаю, что вся эта история не о животном, а о людях. Именно через взгляд пса писатель показал, какими бывают люди - есть хладнокровные, а есть чуткие и сопереживающие. Бим искал человека, потому что верил, что человек - это добро. Где-то через пару лет после прочтения я посмотрела фильм, от которого также была впечатлена до слез. Но все же чтение и обсуждение повести с отцом до сих пор греют мою душу. Мне уже 52 года, из них 36 лет мне не хватает отца. В моей жизни не все так гладко, впрочем, как и у каждого человека есть свои испытания. К сожалению, случались эпизоды, что я сама сталкивалась с жестокостью в личной жизни и признаюсь, мне не хватало отца-защитника. И именно в сложные мои времена те детские воспоминания о зимних вечерах рядом с папой, придают мне жизненных сил. И я, как главный герой повести, продолжаю верить в добро. Хороших людей на свете, действительно больше.

Отец, Саляй Салмияров, покинул этот мир в январе 1990 года. Трагический случай произошел на территории в ДСПМК - погиб во время ремонта техники. Мама и мы с братишкой, тяжело перенесли его внезапный уход из жизни. Мне было 15 лет. Трагедия произошла 23 января, через шесть дней мне исполнялось 16. Братишке было в ту пору 11 лет, сестренке - 2 года 8 месяцев. Лена отца и не помнит, а у нас с Олегом эта боль утраты останется навсегда. Утром перед школой общались с ним, а уже во время второго урока о его смерти мне сообщила мама. О случившемся горе братишка узнал от меня. Мы благодарны мамочке, что она справилась со своим испытанием.

Вдовой с тремя детьми она осталась в 90-е годы, а это были тяжелые времена. Она никогда не унывает и сейчас продолжает являться для нас примером.

Я очень ценю своих родителей, благодарна им за лучшее детство!

Все эти годы мне хотелось отдать отцу свой дочерний долг. И не только потому, что бесконечно любила и люблю его. В профессии я состоялась, потому что пошла по его стопам - из рассказов папы знаю, что он любил в школе писать сочинения. Пятерки за изложения и сочинения в школьные годы получала и я. Эти навыки пригодились мне в работе. Сейчас я - член Союза журналистов РБ и РФ. Думаю, что папа бы мною гордился. Любовь к чтению у меня зародилась тоже благодаря ему. Именно с папы я брала пример - он проводил большую часть своего свободного времени с книгой, также поступала и я. И порой забрасывала его бесконечными вопросами «а почему», «что это такое» и так далее в том же духе.

Непроходящая боль утраты побуждает снова и снова искать, находить что-то новое в биографии отца, осмысливать его судьбу, открывать детали происходивших с ним историй, всего того, что не успела, не сумела, не смогла узнать при его жизни…

Сегодня я говорю своему отцу: «Спасибо, папа, за веру в добро!»

Светлана Тоймурзина