В Мишкинском районе торжественно отметили День Республики Башкортостан

Работники Мишкинской краеведческой библиотеки встретили гостей книжной выставкой «Пою тебя, мой край родной».

Гостями мероприятия были заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Азат Арсланов и депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Зульфия Гайсина.

Концерт открылся исполнением государственных гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан, подчеркнув торжественность момента и значимость праздника.

С приветственным словом к участникам обратилась глава администрации Мишкинского района Лариса Александрова.

На торжественном мероприятии мишкинцы и гости села с особой теплотой и гордостью чествовали тех, кто воспитал настоящих героев - защитников Отечества, участников специальной военной операции, отдавших жизнь в бою за Родину.

Это родители, чьи сыновья совершили подвиг, ценой собственной жизни защищая мир и покой нашей страны. Двое наших земляков - Александр Михайлов и Алексей Мазиев - посмертно награждены орденами Мужества. Были вручены высокие награды их родным. Эта награда стала признанием подвига наших героев, их верности долгу и любви к Отчизне.

Низкий поклон родителям за воспитание таких сыновей, за силу духа и мужество, которые они передали им. Их сыновья - пример для всех нас, и память о них навсегда останется в наших сердцах.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Мишкинского района Рамиль Салихов вручил удостоверения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Республики Башкортостан. Этот документ - знак принадлежности к братству, готовому поддерживать друг друга и воспитывать молодёжь на примерах истинного мужества и патриотизма.

Затем глава района поздравила юбиляров супружеской жизни - Георгия Яковлевича и Надежду Александровну Ялкаевых, отметивших 50 лет совместной жизни, и вручила им поздравительный адрес. Полвека рука об руку, в любви и согласии, в труде и заботе друг о друге, о детях и внуках. Это пример настоящей семьи, верности и преданности, которым по праву можно гордиться.

Ещё один важный и трогательный момент мероприятия - вручение первых паспортов юным мишкинцам. В рамках акции «Мы - граждане России!» Лариса Геннадиевна в торжественной обстановке вручила ребятам этот важный документ. Позади - волнение, впереди - целая жизнь. Теперь у этих юношей и девушек есть не только паспорт, но и ответственность за свою страну, за свой район, за свои поступки. Пусть этот день запомнится им на всю жизнь. А мы от всей души поздравляем и гордимся!

Для проведения церемонии награждения на сцену был приглашён председатель Совета муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан Валерий Гареев. Он вручил почётные грамоты и благодарственные письма Совета и администрации района. Кроме того, Валерий Юрьевич передал свидетельство о присвоении звания «Почётный гражданин Мишкинского района» Халилу Фарваеву - уроженцу деревни Кигазытамаково, ветерану труда Российской Федерации, общественному деятелю Республики Башкортостан, председателю общественной организации «Башкирский род Канглы». Звание присвоено за особый вклад в социально-экономическое развитие района, многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

Решением Совета муниципального района Халилу Фарваеву присвоено звание «Почётный гражданин Мишкинского района». За особый вклад в развитие района, многолетний труд и активную общественную деятельность.

Халил Кадимович - уроженец деревни Кигазытамаково. Свою трудовую деятельность начинал в Уфе, прошёл путь от инженера-технолога до помощника Председателя Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан. Более 30 лет он замещал различные должности в органах государственной власти, участвовал в формировании башкирского парламента.

Благодаря его содействию в Мишкинском районе построена асфальтированная дорога до деревни Кигазытамаково и уличная сеть, возведён новый корпус центральной районной больницы, Центр паралимпийского спорта, многоэтажный жилой дом в селе Мишкино - и еще сделано очень много добрых дел.

В последние годы он активно занимался благоустройством родной деревни: по его инициативе воздвигнут памятник труженикам села, отремонтированы пешеходные мосты через речку Сухояз, заменена кровля зданий ФАПа и музея Ш. Бабича, построен молельный дом на территории кладбища, отремонтированы заборы по улице Социалистической, проведены торжественные мероприятия к 125-летию со дня рождения Ш. Бабича.

С приветствием к присутствующим обратился заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Азат Арсланов. Он вручил почётное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» депутату Совета муниципального района, руководителю ООО «СтройПроект» Радику Шамсутдинову. Радик Равилович - человек, который много лет заботится о том, чтобы в наших домах было тепло, светло и комфортно. Поздравляем земляка с заслуженной наградой!

Маме пятерых детей Людмиле Аликаевой вручили медаль «Материнская слава». Это высокая награда за материнский труд, за любовь и заботу, которые она дарит своим детям.

Глава сельского поселения Новотроицкий сельсовет Людмила Чухнина получила благодарность Главы Республики Башкортостан за добросовестный труд и активную работу на благо родного края. Поздравляем Людмилу Сергеевну и благодарим за всё, что она делает для сельского поселения и района. Так держать!

С приветственным словом также выступила депутат Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Зульфия Гайсина. Она вручила благодарственные письма уроженцам и жителям Мишкинского района за личный вклад и активное участие в реализации проекта «Атайсал - малая родина». На сцену выходили лучшие творческие коллективы и солисты района - каждый номер был наполнен любовью к родному краю:

танцы от Народного ансамбля танца «Эрвел» (руководитель И. Имаева), Образцовых хореографических ансамблей «Вдохновение» (рук. И. Янситова) и «Калейдоскоп» (рук. М. Яшкина) - столько энергии и красоты в каждом движении; песни от народного хора марийской песни (рук. О. Мусалина), Народного вокального ансамбля «Ужара» (рук. С. Каншаева), вокального ансамбля «Берёзка» (рук. И. Аликаева) и народного ансамбля народных инструментов (рук. С. Шахмадеевой) - голоса, которые трогают до глубины души; сольные выступления Анастасии Белоусовой, трио «Душа», Ильфака Арсланова, Алексея Ибулаева, Эльвиры Шайдуллиной и Гульфины Иммамутдиновой - настоящие жемчужины нашей сцены.

Концертная программа торжественного концерта, которую тепло и душевно провели Василий и Анастасия Кутлуметовы, была насыщенной. В нее вошли лирические, народные и эстрадные песни и народные танцы. Все номера были пронизаны любовью к России и малой родине, показали яркость и самобытность культуры народов нашей республики. Завершил праздничное мероприятие НАТ «Эрвел».

- Сегодня Республика Башкортостан - динамично развивающийся регион с богатой историей и уникальной культурой многонационального народа, - говорит жительница райцентра Ольга Иманбаева. - Этот праздник символизирует многовековые традиции единения нашего народа, взаимопонимание и дружбу представителей культур. Мы бесконечно благодарны нашим предкам, которые передали нам легенды, героические поэмы и сказания, о недосягаемой силе и отваге нашего народа. Мы должны помнить свою историю и гордо смотреть вперед. Концерт очень понравился, прошел душевно! В этот праздничный деньочень рада была видеть на сцене своих родителей – супругов Ялкаевых, они отметили золотой юбилей и являются для нас примером. Гордимся ими!

Светлана Тоймурзина