В Мишкинском районе чествовали людей серебряного возраста

Этот день - прекрасный повод ещё раз сказать слова благодарности и уважения тем, чей жизненный путь, труд и мудрость стали основой для благополучия нашего района.

Участников праздника тепло поприветствовала глава администрации Мишкинского района Лариса Александрова. Она поблагодарила старшее поколение за многолетний добросовестный труд и активную жизненную позицию, а затем вручила благодарственные письма жительницам района в связи с юбилеями, а также участникам и коллективам художественной самодеятельности - за участие в республиканском фестивале «Я люблю тебя жизнь!» и вклад в культурную жизнь муниципалитета.

К поздравлениям присоединились председатель районной ветеранской организации Юлия Балахнина и руководитель клиентской службы Социального фонда России в Мишкинском районе Анатолий Исадыков. Они также вручили благодарственные письма и пожелали виновникам торжества крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни в окружении близких.

Самодеятельные коллективы и талантливые жители района исполнили любимые песни и прочитали стихи, а артисты районного Дворца культуры дополнили программу яркими музыкальными номерами.

Концертная программа, которую провела ведущая Анастасия Кутлуметова, отличалась разнообразием и насыщенностью. Украшением концерта стали выступления самих ветеранов и пенсионеров.

Мишкинцы рады были увидеть на сцене коллектив швейбата «Раян». Одним из самых трогательных и запоминающихся моментов праздничного концерта, стало награждение швейбата «Раян» Благодарственным письмом районной ветеранской организации.Участницы швейбата дружно вышли на сцену в единой форме - футболках и бейсболках с логотипом своего объединения. Женщины растянули флаг и полотно маскировочной сети с надписью «Zа Победу!». Этот момент получился невероятно сильным и торжественным - зал встретил участниц аплодисментами, а многие не могли сдержать слёз. В этом простом, но очень искреннем жесте было всё: единство, гордость, вера в наших бойцов и огромная сила женского сердца. Напомним, что швейбат «Раян» основала активная жительница и староста деревни Кигазытамаково Гузалия Каримова. В этом году отделение швейбата открылось и в селе Мишкино - его возглавила Вера Ускова. Женщины шьют нательное бельё для пациентов госпиталей, получивших ранения в ходе выполнения задач специальной военной операции. Помимо этого, они плетут маскировочные сети, которые так необходимы на передовой.

- Гордимся нашими земляками, - поделилась ветеран педагогического труда Нина Зайнулина. – Спасибо организаторам за прекрасный праздничный концерт - получился очень душевным и тёплым.

Светлана Тоймурзина