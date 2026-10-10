Мишкинский район присоединился к республиканской акции «Зелёная Башкирия»

В рамках акции участники высаживали молодые деревья и кустарники, убирали территории от мусора и опавшей листвы, подметали дорожки и общественные пространства, приводили в порядок парки и скверы. Особое внимание уделялось благоустройству мест массового отдыха и памятных мест.

Благодаря слаженной работе район стал заметно чище и зеленее. Акция не только улучшила внешний облик населённых пунктов, но и стала ярким примером заботы о родной земле и объединения людей вокруг общего доброго дела.

Участие в акции «Зелёная Башкирия» - важный вклад в сохранение экологии и воспитание бережного отношения к природе у подрастающего поколения. Мишкинский район традиционно поддерживает республиканские инициативы, направленные на улучшение качества жизни и создание комфортной среды для жителей.

Администрация Мишкинского района выражает искреннюю благодарность всем участникам акции за активную гражданскую позицию, труд и любовь к родному краю.

- Говорят, что посадить дерево - это самый простой способ оставить след в будущем, - написала в соцсетях глава администрации Лариса Александрова. - И сегодня у нас появилась прекрасная возможность сделать такой шаг - вместе с коллективом мы присоединились к республиканской экологической акции «Зелёная Башкирия». Высадили молодые сосны возле многоквартирного дома - пусть они станут символом нашей заботы о родном крае.

Спасибо всем, кто вышел с лопатами и хорошим настроением! Пусть наши маленькие сосенки крепнут и растут. А мы будем за ними присматривать».

Масштаб акции охватил весь район - к экологической инициативе присоединились жители как малых деревень, так и крупных населенных пунктов. Приятно видеть, как люди объединяются ради того, чтобы сделать наш край уютнее и красивее. Пусть деревья станут символом новых достижений и добрых воспоминаний для многих поколений мишкинцев. Спасибо каждому, кто нашёл время для озеленения родного района!

Светлана Тоймурзина, материал предоставлен администрацией района