В Мишкинском районе прошел зональный этап республиканских соревнований

- Мы открываем «Летние Шаймуратовские игры» - соревнования, названные в честь легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Героя России, Минигали Мингазовича Шаймуратова! – сообщил ведущий Василий Кутлуметов.

И началась торжественная программа мероприятия. Его география впечатляла - за звание сильнейших боролись 36 команд из Бакалинского, Балтачевского, Бирского, Бураевского, Дюртюлинского, Илишевского, Калтасинского, Кушнаренковского, Краснокамского, Мишкинского, Татышлинского, Чекмагушевского, Шаранского, Янаульского районов, а также городов Нефтекамска и Агидели.

Право поднять флаги было предоставлено участникам прошлых Летних Шаймуратовских игр: флаг Российской Федерации - Ангелине Замиловой, флаг Республики Башкортостан – Тимуру Биктубаеву, флаг Мишкинского района – Василисе Апкаликовой и флаг Минигали Шаймуратова – Глебу Кильмакаеву.

На торжественном открытии с приветственным словом к участникам обратилась глава администрации Мишкинского района Лариса Александрова:

- Я желаю, чтобы ваши команды были сильны именно командным духом, чтобы каждый из вас чувствовал плечо товарища, соратника. И именно эта дружеская помощь, взаимопонимание и поддержка вели вас вперёд. Конечно, победителей будет немного. Но я уверена, что сегодня каждый из вас в завершение этих игр будет ещё сильнее, ещё смелее, отважнее и ещё умнее. Ведь именно желание стать победителем всегда двигало прогресс вперёд. Желаю каждому из вас здоровья, удачи, успехов. И пусть сегодняшние игры сплотят не только вас внутри команды, но и между всеми теми, кто сегодня приехал на эти соревнования. И вы огромной дружной командой шаймуратовцев станете флагманом нашей республики и нашей великой Российской Федерации.

Слово для приветствия также было предоставлено начальнику управления национального образования Министерства просвещения Республики Башкортостан Розалие Сафиуллиной.

Главная цель таких игр - сформировать основы патриотического сознания у молодежи, привить чувство верности долгу по защите своей страны. Об этом как никто лучше расскажут ветераны боевых действий и участники спецоперации, которых пригласили на церемонию открытия.

Перед ребятами выступил руководитель Мишкинского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Александр Дмитриев. Он сказал, что потомки героя должны быть в хорошей физической форме. Именно поэтому в программе «Шаймуратовских игр» - состязания на силу и выносливость.

Ветеран специальной военной операции Михаил Кильмакаев поблагодарил за приглашение на мероприятие.

- Не только от себя, но и от имени всех участников спецоперации хочу поприветствовать вас здесь, - сказал он. - Благодарность всем вам за то, что вы цените память о героях нашей страны. Я вижу много команд из разных уголков республики. И это доказывает, что мы - одно большое целое. Пока мы едины, нас никто не победит.

Шаймуратовская земля - это земля, где чтят традиции всех народов. В Мишкинском районе много коллективов, чьё имя известно далеко за пределами республики. Один из них народный ансамбль танца «Эрвел», руководителем которого является заслуженный работник культуры РБ Ирина Имаева. Задорный марийский танец со знаменитыми «дробушками» поднял гостям настроение. Затем на сцену вышли шаймуратовские классы лицея № 1 села Мишкино. Они проникновенно исполнили песню о генерале Шаймуратове, которая для каждого жителя Башкортостана стала больше, чем просто песней - это память о герое, символ народной любви. Она звучит как набат памяти и как клятва верности.

Минигали Шаймуратов - человек удивительной судьбы. Он знал несколько языков, служил военным атташе в Турции и Китае, командовал 112-й Башкирской кавалерийской дивизией. Погиб в 1943 году в боях за Донбасс. В 2020 году ему посмертно присвоено звание Героя России.

Генерал Шаймуратов - это символ мужества, верности долгу и беззаветной любви к Родине. И эти качества объединили юных спортсменов. Они демонстрировали свою силу, ловкость и командный дух в самых разных дисциплинах. Программа игр включала спортивные соревнования, требующие от подростков выносливости, меткости и смекалки: прыжки в длину с места, бросок в баскетбольное кольцо, подтягивание на высокой перекладине, бег с тремя мячами, гонку мячей, скакалку и бег.

- Конкуренция была серьезной, но участники доказали, что носить имя легендарного комдива - это не только большая честь, но и огромная ответственность! – поделился ветеран боевых действий в Афганистане, председатель союза ветеранов Афганистана в Мишкинском районе Гадиф Бикбулатов.

Действительно, уровень подготовки участников был высоким. За каждой командой чувствовалась серьёзная работа наставников, учителей и тренеров. И это закономерно. Ведь шаймуратовские классы - это прежде всего школа командного духа, взаимовыручки и ответственности перед товарищами. Именно такие заветы оставил потомкам легендарный генерал и его кавалеристы.

- «Шаймуратовские игры» - это не просто спорт, это связь поколений, уважение к подвигам героев, воспитание патриотизма, сплочённости и стремления к победе, - сказала главная судья «Летних Шаймуратовских игр» Алена Фатхинурова. - Для нашего района принимать такие соревнования - большая честь. И мы постарались, чтобы атмосфера мероприятия получилась спортивной и радушной.

Действительно, гостям этот день запомнится надолго - и результатами, и новыми впечатлениями. Мероприятие проходило в одном из красивых и живописных мест нашего райцентра – на Сабантуйской поляне. Во время обеденного перерыва команды поднялись на гору и посмотрели на село с высоты.

- Красиво у вас! – поделился бирянин Илья Антропов. – И погода сегодня хорошая, тепло и ярко светит солнце!

Гости провели фотосессию. Осенняя погода, действительно, радовала летним теплом. Многие спортсмены были в футболках и шортах.

Лицей № 1 села Мишкино достойно представили ученики 8 «В» и 9 «В» классов. Они показали спортивную выдержку и стали призерами и победителями в разных номинациях. До церемонии награждения нам удалось побеседовать с директором по воспитательной работе лицея № 1 села Мишкино Аленой Шайдулиной. Она поделилась, какое значение имеют для школы и республики «Летние шаймуратовские игры»:

- Это не просто очередное спортивное мероприятие в календаре. Это основа всей той большой воспитательной работы, которую мы ведем в течение года. Главное значение игр - это живая связь поколений. Когда ребята выходят на плац, чеканят шаг в смотре строя и песни, соревнуются в знании истории 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, они не просто выполняют нормативы. Они примеряют на себя ценности, которыми жили наши великие предки: преданность Родине, мужество, железную дисциплину и взаимовыручку.

Наставникам я хочу сказать огромное спасибо за их колоссальный труд, за то, что они вкладывают душу в каждого ребенка. А самим ребятам желаю никогда не сдаваться. «Летние шаймуратовские игры» - это прекрасная школа жизни. Независимо от того, кто заберет главный Кубок, каждый участник уже победитель, потому что он победил свои страхи, стал сильнее, выносливее и нашел настоящих друзей. Дерзайте, ребята, будьте достойны памяти наших героев!

Своим впечатлением поделилась и методист отдела образования Мишкинского района Алена Шаймарданова:

- Когда перед глазами - 252 шаймуратовца, 36 руководителей, военные кураторы и водители, которые привезли ребят из 14 районов и двух городов, масштаб ощущается особенно остро. Это не просто цифры - это сотни часов подготовки, усилия педагогов, волнение детей и огромная организационная работа, которая осталась «за кадром», но без которой ничего бы не состоялось.

Очень важным и трогательным моментом стала церемония награждения: каждый участник получил диплом Министерства просвещения Республики Башкортостан. Для ребят это не просто бумага - это официальное признание их труда, старания и вклада в командный результат. А для победителей и призёров награды стали заслуженным подтверждением того, что упорные тренировки и сплочённость команды приносят плоды.

Не могу не сказать про волонтёров - они были настоящей опорой на площадке. Помогали командам найти все этапы соревнований и показывали, где находится пункт обеда. Для детей в новой обстановке такая поддержка — огромное облегчение: меньше стресса, больше фокуса на самих заданиях. Видела, как ребята благодарили волонтёров, — и в этом тоже воспитательный эффект: учатся ценить чужую помощь.

Для меня как методиста такие мероприятия — это и инструмент воспитания, и площадка обмена опытом для педагогов. Рада, что у наших ребят есть такая возможность. Считаю, что Шаймуратовские игры - важная и нужная практика, которую стоит сохранять и развивать.

Светлана Тоймурзина