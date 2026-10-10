Низкий поклон за труд и усердие!

Праздник педагогов прошел в теплой и доброжелательной атмосфере. С первых слов ведущих Василия и Анастасии Кутлуметовых «Самые сердечные поздравления, самые лучшие артисты и самые любимые песни только для вас дорогие, заботливые, чуткие, уникальные и мудрые педагоги района...», – зал Дворца культуры (а он был полон) настроился на высокую эмоциональную волну, на которой и прошел весь вечер.

От имени районного руководства виновников торжества тепло поприветствовала исполняющая обязанности заместителя главы администрации района по социальным вопросам и внутренней политике Диана Муратбаева. Она поблагодарила педагогов и дошкольных работников за их нелёгкий, но такой важный труд, терпение, мудрость и любовь к детям, а затем вручила благодарственные письма наиболее отличившимся.

Торжественным моментом стала церемония награждения.

Почетной грамотой Совета и администрации района были награждены воспитатель детского сада № 3 «Ласточка» Анжелика Исаметова, музыкальный руководитель дошкольной группы марийская гимназия имени Яныша Ялкайна села Чураево Инна Шакмаева, заведующий детским садом № 2 «Василек» Эльвера Мукимова, старший воспитатель детского сада № 3 «Ласточка» Людмила Яманаева, учитель русского языка и литературы средней щколы деревни Малонакаряково Юлия Бикмасова, учитель русского языка и литературы средней школы деревни Чебыково Лиана Гареева, учитель физической культуры полилингвальной многопрофильной школы № 2 Александр Дмитриев, учитель начальных классов средней школы имени Героя Советского Союза Егора Орсаева села Камеево Марина Иванова,

учитель начальных классов полилингвальной многопрофильной школы № 2

Юлия Иргубаева, учитель математики и информатики средней школы деревни Малонакаряково Альберт Ильин, директор средней школы имени Героя Советского Союза Ишмая Ишкинина деревни Баймурзино Елена Миналтдинова, учитель истории основной школы села Новотроицкое Виктор Осипов, учитель математики средней школы имени братьев Беловых деревни Тынбаево Таисия Саликова, учитель математики и физики марийской гимназии имени Яныша Ялкайна села Чураево Вадим Шайдуллин и учитель истории средней школы деревни Большесухоязово Инна Шамуратова.

Официальные торжественные речи перемешались душевными словами, подкреплялись прекрасными музыкальными номерами. Казалось, все самые лучшие слова, которые есть на свете, были произнесены в адрес виновников торжества - учителей, воспитателей, руководителей образовательных учреждений. Мало кто поспорит, что их труд, профессионализм, творческая энергия, вклад в дело, которому они посвятили много лет, бесценны.

Яркую концертную программу танцем «У околицы» открыл всеми любимый коллектив – народный ансамбль танца «Эрвел». Особую теплоту праздничному мероприятию придали выступления самих учителей и работников дошкольных образовательных учреждений - они вышли на сцену с музыкальными номерами, показав, что талантливы не только в профессии, но и на сцене. Хорошее настроение и вдохновение всем собравшимся подарили в этот день певцы Олесия Мусалина и Руслан Янситов. Творческие коллективы нашего района: образцовые хореографические ансамбли «Калейдоскоп» и «Вдохновение», вокальный ансамбль «Березка», трио «Душа», а также вокалисты ДШИ продемонстрировали яркие и талантливые выступления, чем, несомненно, порадовали всех собравшихся.

С праздником, вас, дорогие учителя, воспитатели и дошкольные работники! Низкий поклон вам за труд и усердие!

Светлана Тоймурзина