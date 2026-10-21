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21 Октября , 06:11

Учитель из Башкирии совмещает службу в БАРСе с работой в школе

Командир зенитной самоходной установки рассказал, что побудило его заключить контракт и как семья относится к его выбору  

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Учитель из Башкирии совмещает службу в БАРСе с работой в школеУчитель из Башкирии совмещает службу в БАРСе с работой в школе
Учитель из Башкирии совмещает службу в БАРСе с работой в школе

Командир зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4 с позывным Учитель, несущий службу в отряде БАРС (боевой армейский резерв страны), рассказал «Молодёжной газете» о мотивах заключения контракта и об отношении близких к его решению. Публикация появилась в октябре 2026 года.

Боец объяснил свой выбор просто: участившиеся удары по стратегическим объектам Башкирии заставили его действовать. Защищать предприятия и мирных жителей он считает долгом, а также значимым примером для собственных детей и учеников. Важную роль сыграл и формат службы: БАРС работает по схеме ротации «два месяца через два», что позволяет не оставлять основную профессию и сохранять квалификацию.

Педагогические навыки пригодились и на передовой. Умение слушать, находить решение в нестандартных ситуациях и выстраивать отношения в коллективе помогают бойцу в армейской жизни. Служба, в свою очередь, развивает реакцию, выдержку и стратегическое мышление, применимые и в гражданской работе.

Супруга бойца Елена отнеслась к его решению спокойно. По её словам, муж всегда принимает решения самостоятельно, а она его поддерживает, доверяя его ответственности и характеру. В периоды командировок все домашние и школьные вопросы женщина берёт на себя. Выплаты поступают в срок и покрывают потребности семьи. Трое детей гордятся отцом: сыновья стали собраннее, помогают по дому, дочь от братьев не отстаёт. Оба мальчика учатся в кадетских классах и планируют поступать в военное училище.

Как вступить в БАРС

Обратиться можно в военный комиссариат по месту жительства. Требования: возраст до 52 лет для прапорщиков, сержантов и солдат, до 57 лет для младших офицеров, до 62 лет для старших офицеров. Необходимы образование от 9 классов и категория годности А, Б или В. При себе нужно иметь фотографию 9х12, автобиографию, анкету, копии документов об образовании, паспорта, военного билета, трудовой книжки, а также свидетельств о рождении, браке и рождении детей.

Телефон отряда БАРС: 8-987-253-65-30. Военный комиссариат Башкирии: 8 (347) 273-37-00. Также можно обратиться в военкомат по месту прописки.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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