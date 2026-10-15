Башкирия поднялась с 40-го на 9-е место в рейтинге качества жизни за пять лет

По итогам 2025 года Республика Башкортостан заняла девятое место в Национальном рейтинге качества жизни, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщили региональные власти со ссылкой на данные исследования. За пять лет республика поднялась с 40-й строчки в первую десятку, что аналитики расценивают как существенный результат.

Рейтинг АСИ охватывает 149 показателей, сгруппированных в 12 направлений. При составлении исследования используются официальная статистика, геоаналитика и результаты опросов жителей. В 2025 году методологию скорректировали: данные рейтинга были привязаны к национальным целям развития России и к ключевым параметрам оценки эффективности работы губернаторов.

Одним из наиболее высоких результатов Башкортостана стало пятое место в направлении «Социальная защита». Республика вошла в группу лидеров по уровню удовлетворённости граждан государственной социальной помощью, социальными контрактами и денежными выплатами. Положительно оценены и эффективность предоставляемой поддержки, и качество взаимодействия сотрудников социальных служб с гражданами.

Среди отмеченных направлений работы — доступность государственных услуг в сфере занятости для людей с инвалидностью и маломобильных граждан. Башкортостан также получил высокие оценки за уровень общественного отношения к жителям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям и беременным женщинам.

Отдельный блок рейтинга посвящён спорту, культуре и досугу. В этих категориях республика вошла в число лидеров по доступности открытых спортивных объектов, удовлетворённости посещением музеев и культурно-досуговых учреждений, а также по участию граждан в занятиях творчеством в кружках и студиях.

В нынешнем году в исследование был включён новый показатель — удовлетворённость региональными мерами поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В Башкортостане для этой категории граждан действуют 60 мер поддержки, включающих социальную помощь, медицинскую и социальную реабилитацию, содействие в получении образования и трудоустройстве. Глава республики Радий Хабиров ранее отмечал, что регион выстраивал комплексную систему такой помощи в рамках прошедшего Года поддержки участников СВО и их семей, уделяя первоочередное внимание медицинской и социальной реабилитации, а также содействию в трудоустройстве.

Эксперты АСИ выделили ряд практик, разработанных в Башкортостане и получивших распространение в других регионах страны. Среди них — национальная киберфизическая платформа «Берлога», вовлекающая школьников в технологическое образование через видеоигры. На сегодняшний день платформу внедряют 18 субъектов России. Ещё две значимые практики, получившие признание на федеральном уровне, — виртуальные туры по инвестиционным площадкам, применяемые в четырёх регионах, и системное развитие придорожного сервиса.

Кандидат политических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов расценивает итоговую позицию Башкортостана как показательный результат. По его словам, в целом по стране наблюдается прогресс в сфере качества жизни, и регионы демонстрируют положительную динамику в рейтингах. Аналитик также обратил внимание на то, что включение в рейтинг показателей поддержки участников СВО и их семей позволяет оценить реальную работу регионов в этом направлении. По его мнению, девятое место — весомый результат, тем более на фоне устойчивой восходящей динамики.

Политолог, преподаватель Башкирской академии государственной службы и управления Игорь Зубайдуллин считает, что продвижение республики в рейтинге отражает изменения, которые воспринимают сами жители. Он подчеркнул, что методология исследования строится не только на официальных статистических данных, но и на оценках граждан — их представлениях о доступности медицины, образования, социальных услуг и качестве городской среды. По словам эксперта, высокие оценки жителей в отношении доступности и эффективности помощи свидетельствуют о системном характере достигнутых результатов. Зубайдуллин также отметил, что попадание республики в первую десятку требует продолжения работы по повышению качества жизни граждан без остановки на достигнутом.