Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днём Республики

11 октября глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днём Республики. Руководитель региона опубликовал поздравительное обращение.

Хабиров адресовал слова поздравления военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, их родным и близким, а также всем, кто оказывает поддержку участникам СВО и работает во имя победы. Отдельно в обращении были упомянуты труженики, обеспечивающие развитие региона, ветераны, а также молодое поколение, которому предстоит проявить себя в будущем.

Глава республики отметил, что Башкортостан исторически является крупнейшим промышленным, аграрным, научным, спортивным и культурным центром страны. По словам Хабирова, несмотря на сложные условия, республика продолжит развитие.