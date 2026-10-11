+6 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Новости
11 Октября , 08:20

Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днём Республики

Глава региона обратился к военным, ветеранам, труженикам и молодёжи  

Добавить в предпочтительные источники Google

11 октября глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днём Республики. Руководитель региона опубликовал поздравительное обращение.

Хабиров адресовал слова поздравления военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, их родным и близким, а также всем, кто оказывает поддержку участникам СВО и работает во имя победы. Отдельно в обращении были упомянуты труженики, обеспечивающие развитие региона, ветераны, а также молодое поколение, которому предстоит проявить себя в будущем.

Глава республики отметил, что Башкортостан исторически является крупнейшим промышленным, аграрным, научным, спортивным и культурным центром страны. По словам Хабирова, несмотря на сложные условия, республика продолжит развитие.

Автор:Вячеслав Шамшияров
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru