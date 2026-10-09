В Уфе открыли памятник Мидхату Шакирову и парк Ленина

Башкортостан отметил День республики торжественным мероприятием, на котором руководитель региона Радий Хабиров рассказал о ключевых достижениях прошедшего периода. По его словам, республика уверенно развивается сразу по нескольким направлениям — от культуры до поддержки участников специальной военной операции.

В театральной сфере Хабиров обратил особое внимание на беспрецедентные успехи: за последние два года творческие коллективы региона завоевали девять премий «Золотая маска». По словам главы региона, ни один другой субъект страны не добивался подобного результата. На встрече с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым он предложил провести церемонию вручения Российской национальной театральной премии в 2028 году в Уфе. Машков эту инициативу поддержал.

В рамках Года единства народов России республика провела Всероссийскую детскую фольклориаду, которая собрала свыше тысячи участников и гостей со всей страны. В этом же году Башкортостан отметил 235-летие писателя Сергея Аксакова. Всероссийская литературная премия его имени была присуждена народному артисту России Николаю Бурляеву. При этом размер премии по сравнению с прежними годами был существенно увеличен. Хабиров поблагодарил руководителя фонда Михаила Чванова, благотворителей и активистов за сохранение исторического и культурного наследия.

Активно развивается в регионе кинематограф. В текущем году вышел фильм «Фарзана идёт на запад». Хабиров также выделил картину «Танец героя», посвящённую памяти танцора Сибайской филармонии Ильнара Хатмуллина, погибшего в ходе специальной военной операции. Руководитель республики подтвердил намерение продолжать увековечивать память участников СВО в литературе и искусстве.

Форум «Ватан көсө — сила Отечества» в этом году прошёл в пятый раз. На нём чествовали тех, кто оказывает реальную помощь землякам. В движении насчитывается восемь тысяч участников, за которыми числится 40 тысяч добрых дел, а общий объём средств, вложенных в развитие сёл и городов, достиг двух миллиардов рублей. В рамках проекта «Атайсал» реализовано шесть тысяч проектов по поддержке участников СВО и их семей.

В день праздника в Уфе открыли памятник государственному деятелю Мидхату Шакирову. Помимо этого, после масштабной реконструкции был открыт парк имени Ленина. В ходе работ здесь восстановили историческую арку, обновили пешеходные дорожки и фонтаны, привели в порядок всю прилегающую территорию. По словам Хабирова, обновлённый парк может стать одним из любимых мест отдыха жителей и гостей столицы.

Торжественное мероприятие завершилось концертом мастеров искусств республики.