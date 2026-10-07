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7 Октября , 06:41

Хабиров поздравил Путина с днём рождения от имени всей республики

Глава Башкортостана выразил признательность президенту за поддержку региона и заверил, что республика единодушно разделяет курс страны.  

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7 октября глава Башкортостана Радий Хабиров обратился к президенту России Владимиру Путину с поздравлением по случаю дня рождения. Слова были адресованы главе государства от имени всего многонационального региона.

По словам Хабирова, президент уделяет Башкортостану значительное внимание. При федеральной поддержке в республике реализуются социальные и инфраструктурные проекты. В регионе ведётся ремонт школ, развивается система высшего образования и науки, открываются новые медицинские учреждения и спортивные объекты.

Хабиров подчеркнул, что Башкортостан был и останется опорным регионом страны, а жители республики поддерживают решения президента. В числе приоритетов глава региона назвал помощь землякам, защищающим страну, а также продолжение работы по социально-экономическому развитию, выполнению социальных обязательств и повышению благополучия семей. По его словам, промышленность и население республики направляют усилия на достижение общей цели.

В завершение поздравления Хабиров пожелал Путину крепкого здоровья на долгие годы, новых достижений и побед во имя России.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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