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6 Октября , 06:55

В Башкирии обновили сервис для выбора инвестиционных площадок

Корпорация развития Башкортостана дополнила веб-приложение «ИнвестБот» новым инструментом подбора локаций для бизнес-проектов. Об этом 6 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.  

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Корпорация развития Республики Башкортостан расширила функционал веб-приложения «ИнвестБот», предназначенного для предпринимателей, планирующих открыть предприятие или развить производство в регионе.

Ранее сервис позволял самостоятельно оценить экономический эффект от проекта без привлечения сторонних специалистов. После обновления приложение также помогает подобрать оптимальное место для размещения будущего объекта.

Система учитывает пожелания пользователя по географическому расположению, наличию преференциальных зон и налоговых льгот, состоянию инфраструктуры и наличию капитальных строений на рассматриваемых участках.

Подробнее на сайте: https://investbot-kr-rb.ru/investment-platform

Автор:Вячеслав Шамшияров
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