Хабиров поздравил учителей Башкирии с профессиональным праздником

В День учителя глава Башкортостана Радий Хабиров выступил с поздравлением в адрес педагогов республики. Об этом сообщается 5 октября 2026 года.

Руководитель региона поблагодарил учителей за ежедневный труд, мудрость, терпение и заботу о детях. По его словам, педагоги не просто передают знания, но и формируют у учеников правильные жизненные ориентиры и ценности, которые те сохраняют на протяжении всей жизни. Хабиров особо выделил вклад учителей в патриотическое воспитание молодёжи.

Глава республики напомнил, что Башкортостан системно работает над повышением престижа учительской профессии. В регионе предусмотрена поддержка молодых педагогов, а также тех, чьи воспитанники показывают высокие результаты на ЕГЭ и олимпиадах. При всех имеющихся сложностях в республике продолжаются строительство и ремонт школ при участии национального проекта «Молодёжь и дети».

Хабиров напомнил, что президент России Владимир Путин своим указом закрепил особый статус педагога в стране. В Башкортостане, по словам главы региона, дополнительно разработали собственный пакет мер поддержки работников сферы образования.