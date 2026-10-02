Штаб батальона в Башкирии принял свыше тысячи обращений добровольцев

В Республике Башкортостан продолжается формирование батальона войск беспилотных систем, носящего имя дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. О ходе набора добровольцев и условиях военной службы рассказал в интервью телеканалу БСТ член штаба формирования, ветеран боевых действий Борис Гордеев.

По его словам, интерес жителей республики к подразделению стабильно растёт. С начала набора в штаб поступило свыше тысячи телефонных обращений. Чаще всего звонят молодые люди, увлечённые компьютерными играми и хорошо разбирающиеся в гаджетах, компьютерах и электронной технике. Вместе с тем Гордеев отметил, что помимо технических навыков будущие операторы БПЛА должны обладать крепким здоровьем, поскольку воинская служба сопряжена со значительными физическими нагрузками.

На службу принимают мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. При этом заключить контракт могут и мужчины старшего возраста. В зависимости от подготовки и специализации они могут выполнять обязанности водителей, механиков и электриков, участвовать в несении боевого охранения, а также заниматься сборкой и пайкой беспилотных аппаратов. По словам представителя штаба, функции и задачи найдутся для каждого желающего.

Отбор ведётся исключительно на добровольной основе. Специальный контракт заключается на один год, а решение о его продлении принимает сам военнослужащий. Гордеев особо подчеркнул, что перевод бойца в другое воинское подразделение полностью исключён. Каждый зачисленный в батальон несёт службу только в нём на протяжении всего контрактного срока. Обучение операторов БПЛА занимает не менее одного месяца. Подразделение будет действовать на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения.

Ход формирования батальона находится под личным контролем Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Весь личный состав будет полностью обеспечен необходимым снаряжением и техникой, а также получит гуманитарную помощь.