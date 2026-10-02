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2 Октября , 12:00

Близнецы из Башкирии записались в БАРС прямо после разговора на заправке

Братья Яковлевы из Башкирии рассказали, как приняли решение вступить в резервный отряд и какую подготовку проходят в Оренбургской области.  

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Близнецы из Башкирии записались в БАРС прямо после разговора на заправкеБлизнецы из Башкирии записались в БАРС прямо после разговора на заправке
Близнецы из Башкирии записались в БАРС прямо после разговора на заправке

Братья-близнецы Сергей и Артём Яковлевы из башкирского Белорецка вступили в добровольческий резервный отряд БАРС и рассказали об этом в интервью телеканалу «Россия 1» в октябре 2026 года. Мужчины поделились историей своего решения и описали ход тактических сборов в Оренбургской области.

Идея вступить в отряд пришла братьям, пока они стояли в очереди на автозаправке. Тогда они и заговорили о необходимости защищать нефтеперерабатывающие предприятия от атак беспилотников. Оба семейные, трудятся вахтовым методом. В 2026 году братья оформили членство в БАРС.

В мобильной группе из четырёх человек Сергей занимает позицию пулемётчика, а Артём выступает его помощником. По словам Сергея, братья провели всю жизнь бок о бок и хорошо чувствуют друг друга, что помогает в совместной работе.

Тактические сборы проходили в Тоцком районе Оренбургской области. Резервисты осваивали дрон-перехватчик «Ёлка», средства радиоэлектронной борьбы и оптической разведки, учились вести огонь по малоразмерным воздушным целям. На занятиях разбирали порядок действий при обнаружении угрозы в составе мобильной группы. Значительная часть программы посвящена огневой подготовке с применением турелей и пулемёта Калашникова. После теоретической части бойцы сразу переходят к практике. По завершении сборов они отправляются на дежурство к охраняемым объектам республики.

В БАРС зачисляют резервистов до 62 лет, а также граждан без военного опыта, если те подходят по состоянию здоровья (категории А, Б и В). Для вступления можно обратиться в военкомат по месту жительства, позвонить по номеру отряда 8-987-253-65-30 или связаться с военкоматом Башкирии по телефону 8 (347) 273-37-00.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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