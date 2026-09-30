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30 Сентября , 05:40

В Башкирии отправили группу резервистов на подготовку во Владимирскую область

Среди вступивших в резерв — сотрудники районной администрации, прежде занимавшиеся работой с обращениями граждан. Их ждёт обучение во Владимирской области и освоение специальности оператора FPV-дрона.  

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В военном комиссариате Кировского и Ленинского районов Башкирии состоялась отправка группы жителей республики в мобилизационный людской резерв. Об этом сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

В числе поступивших в резерв оказались молодые сотрудники администрации Кировского района, ранее занимавшиеся приёмом и обработкой обращений граждан. Всем им предстоит пройти подготовку во Владимирской области по специальности оператора FPV-дрона. По завершении обучения резервисты приступят к задачам на территории республики. Им предстоит охранять промышленные объекты и обеспечивать безопасность населения. Нурдавлятов поблагодарил их за принятое решение и пожелал успехов в освоении новой специальности.

Желающие вступить в мобилизационный людской резерв в Башкирии могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Справочный телефон республиканского военкомата +7 (347) 276-59-69, общая приёмная работает по номеру +7 (347) 273-37-00.

Автор:Вячеслав Шамшияров
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