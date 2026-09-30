В Башкирии отправили группу резервистов на подготовку во Владимирскую область

В военном комиссариате Кировского и Ленинского районов Башкирии состоялась отправка группы жителей республики в мобилизационный людской резерв. Об этом сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

В числе поступивших в резерв оказались молодые сотрудники администрации Кировского района, ранее занимавшиеся приёмом и обработкой обращений граждан. Всем им предстоит пройти подготовку во Владимирской области по специальности оператора FPV-дрона. По завершении обучения резервисты приступят к задачам на территории республики. Им предстоит охранять промышленные объекты и обеспечивать безопасность населения. Нурдавлятов поблагодарил их за принятое решение и пожелал успехов в освоении новой специальности.

Желающие вступить в мобилизационный людской резерв в Башкирии могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Справочный телефон республиканского военкомата +7 (347) 276-59-69, общая приёмная работает по номеру +7 (347) 273-37-00.