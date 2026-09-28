В Башкирии опровергли сообщения о переводе средств «Башкиравтодора»

28 сентября 2026 года на оперативном совещании правительства Республики Башкортостан в Центре управления регионом глава Башкирии Радий Хабиров официально опроверг сведения, которые с 24 сентября активно распространялись в телеграм-каналах и ряде сетевых изданий. Речь идёт о публикациях, утверждавших, что из активов государственного акционерного общества «Башкиравтодор» якобы было переведено 263 миллиона рублей в иностранные банки в пользу Светланы Градволь, которую авторы материалов называли дочерью руководителя республики.

По словам Хабирова, информация является «абсолютной ложью и домыслами», а её распространители — авторы публикаций в телеграм-каналах ряда лиц, признанных иностранными агентами, и ресурсов, которые глава региона охарактеризовал как источники непроверенных сведений. Крупные региональные СМИ от публикации этих материалов отказались.

Хабиров пояснил, что впервые узнал об этом вбросе ещё год назад, однако тогда он не получил широкого распространения. После того как публикации начали массово тиражироваться в сентябре 2026 года, глава региона направил официальные запросы в несколько ведомств.

В ответе Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, зачитанном Хабировым на совещании, говорится: межрайонная инспекция ФНС по РБ провела в 2025 году выездную налоговую проверку «Башкиравтодора» за период с января 2020 по октябрь 2023 года. В её ходе были запрошены выписки по личным счетам руководящего состава предприятия. Полученные из Сбербанка данные фиксировали факт перечисления одним из сотрудников АО 263 миллионов рублей в иностранные банки в период с июля по декабрь 2020 года. Однако вышестоящий налоговый орган провёл дополнительную проверку и установил: фактов таких перечислений не существует. В банковских выписках по личным счетам соответствующих транзакций обнаружено не было.

Служебная проверка установила причину расхождений: некорректный перенос данных из информационной системы «Налог-3» в программу автоматизированного анализа банковских выписок. Иными словами, недостоверные сведения возникли в результате технической ошибки при обработке данных. Акт выездной налоговой проверки «Башкиравтодора», как следует из официальных ответов, содержал неверные сведения именно по этой причине.

Помимо налогового ведомства, УФНС по РБ направило запрос в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Росфинмониторинг в своём ответе также сообщил об отсутствии каких-либо фактов зарубежных перечислений. Сбербанк России, в свою очередь, подтвердил: переводов на указанную сумму в иностранные банки со счетов сотрудников предприятия не было.

Отдельно Хабиров остановился на содержательной стороне самих публикаций. По его словам, авторы допустили фактическую ошибку, называя Ларису Градволь его бывшей супругой. Глава Башкирии пояснил: его дочь Светлана является супругой Флориана Градволя, а Лариса Градволь — его внучка. Таким образом, базовые родственные связи в публикациях были перепутаны.

Хабиров также сообщил, что ещё год назад собрал полный пакет документов по данному вопросу и проинформировал об этой ситуации Администрацию Президента Российской Федерации.

На совещании глава Башкирии огласил фрагменты из протокола допроса адвоката Самойлова, в которых упоминается экс-мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Согласно процитированным показаниям, в конце августа 2026 года Мавлиев в личной беседе заводил разговор о якобы имевших место переводах. При этом, по тексту протокола, Мавлиев был осведомлён о том, что сведения о 260 миллионах рублей не подтвердились, однако, по словам Самойлова, выразил намерение обдумать, как использовать эту информацию в выгодном для себя свете. Кроме того, в показаниях указывается, что к сбору и распространению компрометирующих сведений о Хабирове имел отношение некий Шайдуллин, известный под псевдонимом Абзый.

По оценке Хабирова, изложенной на совещании, всё происходящее является элементом целенаправленной кампании по его дискредитации как руководителя региона с целью нанесения репутационного ущерба и добиться его отставки. Глава Башкирии заявил, что в республике действует организованная группа лиц, преследующая цель смены власти.

Хабиров сообщил, что ранее уже получил статус потерпевшего по возбуждённому уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Теперь он направил в Следственный комитет Башкирии заявление о возбуждении ещё одного уголовного дела — по статье «Клевета», предусматривающей лишение свободы сроком до пяти лет. Глава региона анонсировал, что будет регулярно информировать общественность о ходе расследования.

В завершение выступления Хабиров принёс извинения жителям республики за ту обеспокоенность, которую вызвали распространявшиеся публикации, и призвал дождаться выводов следствия.