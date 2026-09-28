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28 Сентября , 06:00

«Транснефть» помогла уфимскому вузу усовершенствовать учебный процесс

Благодаря ПАО «Транснефть», крупнейшей в мире компании по транспорту нефти по магистральным трубопроводам, в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) появилась современная лаборатория «Товарно-транспортные операции».

Артур СалимовАртур Салимов
Фото:Артур Салимов

Она предназначена для повышения квалификации работников подразделений, которые осуществляют учет количества и оценку качества нефти и нефтепродуктов, транспортируемых компанией. Сегодня УГНТУ является единственным вузом, обучающим специалистов по централизованной программе ПАО «Транснефть» по данному направлению.

Обеспечить максимальное соответствие уровню применяемых в отрасли технологий – именно этим стремлением обусловлена необходимость создания и оснащения лаборатории. Сама же программа учебно-тренировочного комплекса «Товарно-транспортные операции» отличается новой уникальной технологией учебного процесса. Упор сделан на практические занятия, которые связаны в единую сквозную деловую игру, а макетная часть лаборатории представляет собой виртуальный аналог организаций системы «Транснефть», моделирующий товарно-транспортную деятельность на всех уровнях.

Артур СалимовАртур Салимов
Фото:Артур Салимов

В церемонии открытия лаборатории приняли участие вице-президент ПАО «Транснефть» Григорий Мощик, заместитель вице-президента компании Александр Пузиков и генеральный директор АО «Транснефть — Урал» Роман Ковалев. Ректору УГНТУ Олегу Баулину был вручен поздравительный адрес от имени Президента ПАО «Транснефть» Николая Петровича Токарева.

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