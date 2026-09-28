«Транснефть» помогла уфимскому вузу усовершенствовать учебный процесс

Она предназначена для повышения квалификации работников подразделений, которые осуществляют учет количества и оценку качества нефти и нефтепродуктов, транспортируемых компанией. Сегодня УГНТУ является единственным вузом, обучающим специалистов по централизованной программе ПАО «Транснефть» по данному направлению.

Обеспечить максимальное соответствие уровню применяемых в отрасли технологий – именно этим стремлением обусловлена необходимость создания и оснащения лаборатории. Сама же программа учебно-тренировочного комплекса «Товарно-транспортные операции» отличается новой уникальной технологией учебного процесса. Упор сделан на практические занятия, которые связаны в единую сквозную деловую игру, а макетная часть лаборатории представляет собой виртуальный аналог организаций системы «Транснефть», моделирующий товарно-транспортную деятельность на всех уровнях.