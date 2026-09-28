Стипендии «Транснефти» вручены лучшим студентам

Церемония вручения состоялась в стенах университета, участие в ней приняли вице-президент ПАО «Транснефть» Григорий Мощик, представители департаментов и отделов компании, а также руководство АО «Транснефть – Урал».

Помимо этого, десяти профессорам, доцентам, преподавателям и ассистентам кафедр «Транспорт и хранение нефти и газа», «Проектирование и строительство объектов нефтяной и газовой промышленности», «Информационные технологии и прикладная математика» вручены именные сертификаты компании. Благодаря выплатам, представители профессорско-преподавательского состава получают дополнительные возможности для повышения квалификации, проведения профильных научных исследований, подготовки научных монографий и методических пособий.

Корпоративные стипендии и социальные выплаты ПАО «Транснефть» вручаются студентам и преподавателям 8 ведущих вузов России, которые осуществляют подготовку кадров для предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса. Результатом является повышение качества обучения и преподавания, актуализация учебного процесса и получаемых знаний.